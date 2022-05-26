COMPUTEX 2022實體展 元宇宙與ESG主題最吸睛

搭網紅現場導覽 炒熱人氣

睽違兩年實體展的2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）於5月24日開展，計國內外400家廠商參展，展出近千攤位；5月26日展期進入第三天，參展商回饋表示，展覽主題聚焦趨勢議題，利於精準開發買主，尤其今年首創主題導覽有效集中展覽人潮，是對廠商而言更具效益推廣方式。

主辦單位表示，隨國外逐步解封復甦，今年實體展睽違兩年重回南港展覽館意義重大，2022年COMPUTEX實體展除獲參展商支持，亦吸引來自100個國家、3千位買主預約線上觀展、洽談，顯示即使疫情下，廠商及買主對於COMPUTEX展覽仍相當期待。

為提升展覽國外能見度，外貿協會於開展前一日舉辦展前全球記者會，邀請國內外科技企業討論全球ICT產業如何化疫情挑戰為營運轉機，吸引全球線上、線下近400名媒體參與。同時，分享科技前瞻趨勢的COMPUTEX Keynotes今年則為純線上舉辦，受全球專業人士歡迎，第一場AMD及第二場Microsoft，影片瀏覽累積超過兩萬人次，COMPUTEX Forum每場實體活動亦超過上千人報名，討論度高。

睽違兩年實體展，COMPUTEX 2022重返南港展覽館，吸引人潮觀展。圖╱貿協提供

而參展商方面亦傳出捷報，推出新一代AR眼鏡的佐臻為本屆展覽吸睛參展商之一，為完整呈現智慧眼鏡的先進技術，佐臻運用三面牆投影出設置沉浸體驗房間，搭配智慧眼鏡展示工廠、零售貨架等應用場景，吸引眾多訪客駐足及體驗。佐臻表示，今年展覽規模雖較往年小，但因凸顯元宇宙主題，參展效果佳，現排隊與佐臻洽談合作的業者亦是絡繹不絕。同樣展現元宇宙概念的亦有宏碁的裸視3D筆電，強調無需配戴任何裝置即可享受3D立體效果，宏碁亦提到近幾日相當多訪客前來詢問該產品。

本屆最大參展商技嘉科技以「運算驅動未來」為主題，展出集團旗下各場域領先產品技術及整合型解決方案，最引人注目的為技嘉攜手產業關鍵合作夥伴共同舉辦「Tech Talk – 運算科技智慧談」於分享現場科技趨勢。尤其因講師均為業界專家，各場次座無虛席。

另一亮點則為台達展出的「零碳社區」，呼應時下最熱門的ESG主題，台達以智慧建築與微電網為基礎，加上台達綠色解決方案，模擬未來零碳社區的想像。

COMPUTEX 2022實體展回歸，近千攤位吸引眾多專業人士參觀。圖╱貿協提供

此外，為增加參展商人潮及商機，今年首創展中直播間及主題導覽活動；其中由網紅帶領的主題導覽，報名相當踴躍。據參展商回饋，此類現場導覽效果吸引人潮，表達高度肯定。

另由主辦單位舉辦一對一採購洽談會，展覽首日以全球資通訊政府採購為題，吸引來自美國、法國、義大利、西班牙、匈牙利、俄羅斯、越南、印尼、緬甸等國家買主參加，主要採購包含筆電、物聯網、伺服器、寬頻相關等品項，提供疫情下廠商開發海外市場最佳機會；展覽後續亦持續舉辦行動採購洽談會，協助買主無需出國即能透過5G手機出國於展場與參展商洽談。

主辦單位強調，COMPUTEX 2022實體展將自5月24日至5月27日於南港展覽館展出，請把握最後觀展時間，更多展覽訊息請至官網（https://www.computextaipei.com.tw/ ）查詢。