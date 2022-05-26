亞力首季獲利年增32％ EPS 0.57元

上市電機機械類股亞力(1514)第一季合併營收達14.93億元，較去年同期增加2.51億元，成長20％、營業利益1.23億元、稅前淨利1.52億元、淨利1.31億元、淨利歸屬母公司1.27億元，EPS 0.57元較去年同期0.43元成長32％，創下近幾年同期獲利新高。

亞力發言系統表示，亞力今年第一季合併營收及毛利、營業利益皆明顯成長，主要受惠於高科技半導體建廠需求強勁、台電電網強韌計畫持續執行及政府繼續擴大公共工程建設，另外，轉投資事業獲利挹注也大幅超越去年同期。

以重電產品及其基礎建設起家的亞力電機，目前重電類產品線仍為三大營收來源之一，也是帶動近年業績持續成長的主要動能之一，第二個成長動能來自電力電子產品，包含太陽能逆變器(PV-INVERTER)、通訊用電源設備(SMR)、軌道車輛用設備之充電機及半導體建廠所需設備等。第三個拉動營運成長的是電力監控產品線，隨著智慧化電力監控功能的導入，智慧化的預警功能，透過即時預警，避免因電力系統故障導致停電損失。

擁有五十年風華的亞力電機，勾勒邁向百年願景目標，涵蓋軌道建設商機、電廠建設所需之重電設備與智慧變電所及配電自動化、半導體建廠商機、太陽光電逆變器PV INVERTER、高效率通訊電源SMR、電動大巴充電設備、儲能設備及開拓國外市場等八大方向。

亞力指出，「2050淨零碳排」大趨勢下，節能、綠能、智能、儲能等商機爆發，台電配合政府低碳綠能政策，積極推動設置離岸及陸域風電、太陽能發電，及智慧發電與調度，主流政策方向，皆有利於亞力現在與未來規劃的產業發展方向。另外，台灣半導體產業鏈在全球市場佔有關鍵重要地位，近年本土半導體產業蓬勃發展，帶動上下游供應鏈的龐大投資資本支出，特別是先進製程半導體晶圓廠的電力設備的需求可望大幅持續增長。