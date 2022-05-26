三亞科技開發LCM+搭配觸控推出3A自有品牌

隨著觸控產品技術成熟，工控市場中的強固平板應用、人機介面應用、POS應用、panel PC應用等，顯示模組搭配觸控比重已接近九成以上，為提供客戶「一站式購足」服務，三亞科技推出「LCM+」產品加值，提供符合客戶的加值服務。

觸控產品隨著第一代iphone 問世後，產品從外掛式(out –cell)，技術進展至on-cell、in-cell，甚至觸控驅動IC亦與整合面板驅動IC整合為TDDI單一顆，除可手持式應用裝置，產品設計更輕、薄，整體材料成本也隨著市場規模而大幅下降，帶動終端應用市場大幅成長。三亞科技考量工控市場對觸控模組產品品質信賴性要求，及可持續供應要求、成本要求，積極開發以外掛式(out-cell)顯示屏搭配觸控，觸控模組與顯示模組可依客戶要求採全貼合(光學膠、水膠)、成本考量可以框貼，來滿足客戶需求。

三亞科技整合上游觸控廠商及貼合供應商，已開發10.1吋、11.6吋、15.6吋、19吋、21.5吋標準品，10.1吋解析度1280×800及1920×1200二種規格，加上觸控後亮度可達465、490、1020nits。11.6吋解析度1920×1080，加上觸控後亮度可達320nits。15.6吋解析度1920×1080，加上觸控後亮度可達340nits。19吋解析度1280×1024，加上觸控後亮度可達330nits。21.5吋解析度1920×1080，加上觸控模組後亮度可達425nits。客戶可依不同尺寸、不同亮度、解析度及訊號輸入介面，可搭配全貼合、框貼方式，來滿足客戶不同應用的需求。三亞科技也可配合客戶開發客製觸控模組。http://3Ascreen.com