衛星展 臺廠露鋒芒 積極爭取全球大廠商機

隨著近期SpaceX的Starlink星鏈服務在各國落地，引動全球太空科技與商機快速成長，今（2022）年3月，SpaceX宣布Starlink訂閱用戶已達到25萬。根據美國衛星產業協會（SIA）統計，前（2020）年全球衛星產業產值達2706億美元，而TrendForce調查亦顯示，2022年全球衛星市場產值有望達到2,950億美元，年成長為3.3%。此波衛星商機，已有臺廠逐漸打入國際供應鏈，供應國際大廠相關地面終端設備元件。

為讓更多企業掌握國際低軌衛星發展趨勢，5月25日經濟部工業局辦理「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，特別邀請本次參與國際衛星展SATELLITE 2022之6家業者，現身暢談參與全球最大衛星盛會之第一手觀察。

工業局表示，今年3月22日至24日，工業局與國家太空中心首次攜手集結9家業者，以「Taiwan Space臺灣形象館」參與SATELLITE 2022，展現台灣產業能量，短短3天展期吸引近千位國際客戶及投資人到訪，業者反應參展成效豐碩。

藉由政府統籌臺灣館，展示內容亦由以往通訊元件，擴展至衛星端的控制系統、通訊與遙測酬載次系統、各式地面端的用戶終端設備系統整合、以及下世代的通訊關鍵模組與元件；今年透過數十項衛星通訊產品，展現臺灣在衛星產業的最新研發成果，讓世界看見臺灣。預計明（2023）年更將擴大參展規劃，讓更多臺灣企業在世界舞台發光發熱。

此次參與分享沙龍的業者，包括稜研科技、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技、昇達科技、芳興科技，分別從「衛星天線研發製造」、「衛星驗測服務與解決方案」等面向，探討國際趨勢及產業發展。

在衛星天線研發製造部分，與會業者表示，隨著B5G/6G通訊時代來臨，新興應用如自動駕駛、海事、航空與物聯網、通訊需求不斷成長，低軌衛星的全球無縫隙覆蓋特性，結合5G高速寬頻通訊，將是全球通訊的發展趨勢。為因應不同的場域通訊需求，臺廠正開發各類型相位陣列天線，希以滿足國際大廠需要。

稜研科技表示，衛星展主流仍是傳統碟型天線，但平板陣列天線卻受到全場矚目，非常多傳統天線商來詢問臺灣業者，該公司在衛星展首度公開全球最大的商用/國防用低溫共燒陶瓷Ka頻段陣列天線。

創未來科技指出，電子掃描相控陣列雷達技術在衛星與無人機之重要性，該公司並感謝工業局研發補助計畫，現正開發車用薄型玻璃平板衛星天線，未來量產成功將可大幅降低天線成本。

躍登科技觀察到，臺灣企業在衛星展特別受到國際商歡迎，主要是彈性製造、地緣關係與安全性優勢，低軌衛星通訊成長需求龐大，該公司也正在進行地面接收終端設備與相關系統軟體之開發。

鐳洋科技表示，面對國際競爭，打團體戰非常重要，也感謝政府規劃臺灣形象館，對臺廠非常重要，在衛星展也獲得國際廠的認同，鐳洋特別感謝工業局主題式研發補助，正集結業者共同開發地面終端設備。

而國內少數具有太空飛行資深履歷的芳興科技表示，臺灣擁有遠洋漁業優勢，海事通訊非常重要，芳興現已開發海事衛星終端設備，明年將規劃發射一顆商用立方衛星。

昇達科技則表示，目前以衛星通訊多工器/收發器為主，地面站與衛星射頻元件是該公司最主要研發重點。

本次活動除說明近期產業推動概況與3月組團參展成果外，亦邀請國家太空中心分享在SATELLITE 2022所觀察到的最新情勢，包含太空環境永續保護概念、國際太空站、戰爭通訊、NASA太空活動開放商業公司等重點。

Digitimes則分析全球衛星通訊產業發展趨勢與商機，希望藉此分享活動，提供金融相關業者，以及對衛星產業有興趣的企業，能更快瞭解全球商機與國內業發展概況，以爭取投融資信心，期吸引更多跨領域業者投入衛星產業。