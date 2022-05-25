蔡璧如體驗「元宇宙國家隊」新技術 應用於未來虛擬黨部多元發展

由「元宇宙國家隊」沙漠魚科技董事長李厚豪領軍，攜手AI與遊戲研發新創智慧價值、高解析3D掃描新創方舟智慧深度合作，打造元宇宙虛實經濟整合平台，民眾黨立委蔡壁如及邱臣遠率團體驗時下最新穎「SMR-Seamless無縫擴增實境技術」，相關技術未來可應用於虛擬黨部中，以虛擬替身與大家互動，或結合悠遊卡發行「減碳NFT」等多元賦能。

立委蔡壁如及邱臣遠率團體驗「SMR-Seamless無縫擴增實境技術」。圖／智慧價值提供

透過「元宇宙國家隊」新創強強聯手技術整合，打造元宇宙虛實經濟整合平台，不能只是看到AR、VR視覺表現，AI與遊戲研發新創智慧價值執行長陶建宇表示，「全方位連動的實踐，要面對的是高複雜系統架構串聯」，團隊過往都在協助美國矽谷團隊打造百萬人在線等級的直播帶貨系統、AI分析系統…，過程中也取得經濟部AI技術能量登錄認證，自今年起加入元宇宙國家隊與其他新創聯手，終於得以專注從台灣出發，打造國際級的元宇宙應用，目前服務已含蓋產業：教育界、醫美界、生技保健界、建設營造界、電商界、遊戲界等。為多家企業從0開始創建元宇宙各式社群聚落、會員平台遊戲內容、虛實經濟連動…願景藍圖正加速實現中。目前元宇宙產業正是基礎建設時期，「元宇宙國家隊」將為台灣產業奠定未來發展實力！