TPCA理事長李長明:力促PCB高值低碳轉型

甫續任TPCA第11屆理事長的欣興電子(3037)李長明資深顧問，於當選後首度接受TPCA季刊專訪，暢談協會會務運作、PCB產業在其任內挑戰，與續任之後的使命與期許，在未來三年將以「凝聚會員 提升產業競爭力 共創永續新價值」、「推動台灣PCB產業高值低碳」作為在本屆任期目標。

李長明說回首三年前上任即遇到美中貿易戰、COVID19疫情，特別是疫情對全球經濟與產業造成巨大影響，讓協會的服務做了許多調整與應變，其中包含了五展聯合創建「台灣國際電子製造聯合展覽會」商展平台、線上線下虛實整合的創新服務模式應用於協會各項活動，如展覽會、行銷、會員大會、培訓與研討會等，在產業推動面，過去三年來陸續發布『台灣電路板產業循環經濟策略發展藍圖』、『台灣電路板產業發展建言』、與『台灣電路板產業高階技術發展藍圖』，讓業界能掌握階段性關鍵議題，及早規劃策略布局，協會同步積極串聯政策資源，促進產官學研合作，李理事長也特別感謝政府對PCB產業的關注，讓台灣PCB產業健康成長!

2021 台灣PCB產業海內外總產值高達NT1.29兆續傲全球

2021年台灣PCB產業鏈海內外總產值達1.29兆新台幣再創新高，然近年來全球經濟成長面臨諸多考驗，從地緣政治、全球疫情、中國大陸限排限電、晶片短缺、烏俄戰爭、封控措施、通貨膨脹等，李長明表示面對未來短中長期的困境與挑戰，他提出8個關鍵議題:1.亞太PCB同業競爭劇烈、2.生產基地過於集中、3.關鍵設備材料自主化仍顯不足、4.循環經濟、永續安全已非口號 為企業營運要素、5.PCB產業再造 串聯半導體與高階生態系、6.智慧製造X資安防護、7.人才與人力、8.工廠定位的重要性。

推動技術中心平台 帶領全體會員邁向淨零碳排目標

全球邁向淨零碳排已蔚為趨勢，PCB產業鏈無法置身事外，除了從自身的工廠減碳做起之外，下一步更要串聯供應鏈一起減碳，更需政府盡早完善再生能源的基處設施，方能穩固國際供應鏈的地位。至於產業高階與高值化部分，面對PCB產業升級的策略方向，李長明認為首要是推動技術中心平台；第二是組成產業聯盟，推動板廠與材料、設備供應商之間，透過水平與垂直以聯盟形式，分工合作突破技術瓶頸；第三是推動技術驗證平台，加速效益顯現；第四是致力於PCB產業淨零碳排的相關措施；第五是透過高階技術藍圖的發布，整合產官學研的資源加速研發腳步，並輔以數位轉型與智慧製造需求，期望透過各界齊心努力，達到供應在地化、高階技術自主化、淨零碳排的目標。

攜手桃市府設高值低碳示範場域 打造桃竹半導體與PCB生態系

李長明透露TPCA協會目前積極以「推動台灣PCB產業高值低碳計劃」與桃園市政府合作，凝聚共識持續與中央部會溝通，爭取PCB產業納入政府大型計畫，期望鏈結半導體，於桃園市設高值低碳示範場域，打造桃竹半導體與PCB高值低碳生態系，協助企業轉型佈局產業下世代競爭力。