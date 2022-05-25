東訊推出「無人巡檢平台」 大幅改善人工作業缺點

迎工廠巡檢無人化商機

機器設備正常運轉是工廠命脈，一旦發生問題，嚴重影響產能。然而目前工廠中，多項巡檢及點檢需求，絕大多數由人工方式執行，其缺點為：一、量測準確度不能保證。二、每次巡檢間隔長 (設備越多，時隔更久)，中間發生不良情況會造成漏失。三、當設備安裝地點不易接近，檢測容易發生意外。看準巡檢作業無人化的需求趨勢強勁，東元集團東訊公司結合智慧傳感器、物聯網傳輸通訊、雲平台等新世代技術，強力推出「無人巡檢平台」，因可大幅改善人工作業缺點，自推出以來深受好評。

全面無線連結 免拉線安裝

東訊董事長劉兆凱表示 ， 其「無人巡檢平台」安裝非常簡易，受檢設備上安裝藍牙智慧傳感器、現場安裝藍牙智慧物聯網關，及安卓智慧看板。元件之間採無線連結，完全避免拉線。設備量測後的結果以燈號顯示振動狀態，超標告警，以文字顯示健康指數，預知維修時點等重要資訊，無論受檢的設備數量有多少，全部自動量測、數位上傳，保證確實。「每到設定時間，全廠同步上報一次，無論在看板、手機、中控電腦屏幕上觀看，均能一目了然。」

屋頂設備採無人巡檢 終結工安意外

無人巡檢方案特別適用於廠房屋頂設備，如冷卻水塔、排風排氣設備等，安裝無線傳感器，自動量測上傳，完全避免攀爬等危險動作，工安考量加上員工關懷， 劉兆凱認為「絕對是設備維保剛性需求。」本平台利用人工智慧/機器學習運算法，提供受檢設備健康指數 (市場創新)，以及預知維修時間之建議 (東元電機66年製造，維修大數據)。 在各級健康指數下，提出建議預維時程，避免「過度保養」成本，由傳統「預防(Preventive)保養」進化為「預知(Predictive)保養」。

其他巡檢無人化之應用

此外，本平台也適用於工廠能耗及能效通報與管理作業。其他農牧業、物流、快遞等行業，只要有巡檢需求，均可全面無人化，為業者灌注智能與自動的元素，是快速進入工業4.0 途徑。

東訊「無人巡檢方案」推出以來，已安裝於海峽兩岸眾多半導體廠、面板廠、PCB廠、鋼鐵廠內的各式水泵、鼓風機、空壓機、輸送帶、天車等機械生產及庶務設備，協助改善人工巡檢作業，其創新市場的健康指數及維修時點，更為客戶帶來高科技人工智慧的應用。 也有工廠採用廠內大型耗能設備如冰水機、空壓機組之能耗能效管理，本平台提供能耗指數、能效指數，也都是AI/ML 的運用。

