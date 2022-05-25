新漢智能攜手杰倫智能 將工業資料變金礦

無程式碼AI平台 讓 AI成為解決工業應用的落地利器

因應疫情加速台商回流，分散式的「智慧製造」工廠與數位轉型生產成主流，以工業4.0整廠解決方案為核心的新漢智能宣布與杰倫智能（Profet AI）合作，將為其虛擬資料科學家AI分析暨應用平台提供AI訓練伺服器、AI邊緣推論引擎產品，透過軟硬整合成為工業AI 解決方案，並進一步導入於工業4.0專案執行團隊的服務項目，用AI平台結合智慧製造落地顧問服務協助客戶實踐可獲利的工業應用命題，讓AI成為解決工業應用的落地利器。

杰倫智能的No-code AI平台是一套將製造參數、生產配方組合和各式工業應用議題轉化為獲利洞見的自動化機器學習(AutoML)解決方案，無需寫程式且僅需機器學習基礎知識 ，大幅降低使用門檻，使不懂 AI 的員工也能成為工業AI專家，加速企業發展從「工人智慧」轉型為「人工智慧」，輕鬆將資料變金礦，精進獲利與維持獲利穩定度。

2020年起至今疫情起伏不定、供應鏈缺料不見改善的市場狀況，驅使台商工廠加速搬遷至區域性供應鏈聚落生產，轉移單一低勞力成本國家生產的風險，為此分散式的「智慧製造」工廠與數位轉型生產的新建廠商機蓬勃發展。看準此一趨勢，新漢智能結合杰倫智能提供智慧製造系統與AI分析的顧問暨整合服務，兩強聯手將可協助製造業加速數位轉型落地與創新。杰倫智能團隊過去累積多年製造業領域知識以及服務經驗，推出的端到端AI自動化機器學習解決方案可輔助製造業者將最關鍵的製造營運管理資料做分析，資料流導向的UI/UX設計讓使用者以直覺的方式，從輸入數據集、清洗資料、選擇機械學習演算法到訓練模型，並檢視已建立模型的分數和績效，進而選用最適模型來推論，挖掘出最佳化製造參數、生產配方、產品原物料配方，並且佈署機台/設備預知維護保養、生產知識管理、虛擬量測等各式應用系統，以提高生產效率、減少不預期的停機/停產時間、弭平不必要的能源耗損、找出廢料與不良品生產的關鍵因子，進而將損失轉為獲利。

除此之外，此平台可進行模型再訓練、管理模型的產品生命週期，進而紀錄數據集、演算法和模型之間的關係，以累積成為企業經營的Know-How和經驗管理系統。目前已佈署超過100個以上客戶，包括高科技電子面板、IC設計、石化紡織產業煉油、食品醫藥研發配方、傳統產業材料研發等產業。杰倫智能創辦人暨CEO黃建豪（Jerry Huang）表示， 「我們很高興能與新漢智能合作，新漢智能擁有深耕多年的智慧製造豐沛能量和工業物聯網整合解決方案的優勢，並積極在台灣區落地工業4.0案場、建置AI智能戰情決策系統，與杰倫智能追求持續卓越企業的全民AI文化，以實戰將AI導入企業日常應用是互補加乘。我們團隊致力於提供企業專屬的虛擬資料科學家平台，協助員工升級AI和分析技能，挖掘企業資料中的金礦，使AI成為企業DNA，融入到企業每個營運環節之中。」

新漢智能工業4.0專案執行團隊協助客戶調查工廠的運作現況及評估目前工廠的自動化程度，提供智能製造的顧問化服務，並基於 iAT2000 雲智化監控系統解決方案，打通OT與IT系統的任督二脈，依客戶不同需求建置智能化營運及管理的製造工廠，提供工業4.0一站式服務(Turn-key)，擁有豐富的規劃與執行實績，已成為台灣執行智慧製造專案之標竿企業，此次與杰倫智能攜手整合工業AI解決方案於工業4.0專案執行團隊服務後，更將AI設定為解決工業議題的落地利器，提供無所不談的AI顧問「找題目」服務。

新漢智能工業4.0專案執行處副總經理林崇吉表示，「我們常常碰到客戶想要將AI導入工廠管理，但卻找不到落地題目，或是沒有AI的專業人才，有了杰倫智能的No code平台，降低上手AI的門檻，讓新漢智能顧問團隊專注找到客戶的落地題目，並可於一週替客戶完成POC(命題驗證)，將AI用於日常業務決策、解決生產問題，並提升營運績效，完成智慧製造的最後一片關鍵智能拼圖。」

透過現場顧問勘查，新漢智能工業4.0專案執行團隊依照客戶的現況，深入了解客戶在轉型上遇到的問題與階段目標，量身打造靈活且合適的解決方案提供完整的一站式服務，導入PROFET AI虛擬資料科學家AI分析暨應用平台後，可協助客戶在最短的時間找到落地題目並驗證，讓老師傅與所有企業員工皆可快速複製命題，將資料變金礦，後續輕鬆接手無負擔。定價彈性且模組化的AI訂閱服務，可依不同效能需求搭載於新漢智能AI訓練伺服器、AI邊緣推論引擎產品，詳細資訊請至 www.nexaiot.com或聯繫contact@nexaiot.com。