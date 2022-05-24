COMPUTEX 2022實體展睽違兩年 重磅回歸

虛實並進 開啟數位新契機

2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）於5月24日在南港展覽館一館隆重開展，並展至5月27日。總統蔡英文、經濟部長王美花、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳及台北市電腦公會理事長彭双浪等重要貴賓親臨開幕典禮，共同揭開COMPUTEX 2022序幕，見證數位新科技的蓬勃發展。

蔡英文總統於致詞中表示，COMPUTEX是全球高科技產業重要的貿易平台，不僅協助在地業者深化國際鏈結、接軌全球市場，更向世界展現台灣資通訊產業的實力；未來如人工智慧、量子電腦、雲端運算等尖端科技的發展皆高度依賴晶片，因此我們持續協助台灣發揮高階硬體製造的優勢、將資通訊能量導入到更多領域，讓整體經濟更具國際競爭力，並積極攜手企業，全力推動產業數位轉型，共同打造台灣科技業下一個黃金十年。

外貿協會董事長黃志芳提到，過去20年，科技作為全球共通語言，持續賦能世界並成就歷史重要里程碑；即便現今面對如疫情、供應鏈中斷等迫切挑戰，我們依舊透過科技創造無限可能，而COMPUTEX一直以來的使命即為提供全球領先科技交流平台，今年更帶來全新升級、虛實並進的展覽體驗，期待將激發更多技術革新火花，攜手全球科技廠商共同迎向美好未來。

總統蔡英文於COMPUTEX開幕典禮表示，將全力推動產業數位轉型，共同打造台灣科技業下一個黃金十年。圖╱貿協提供

來自全球ICT指標性廠商，於COMPUTEX展示創新技術與解決方案。其中，技嘉科技以高效運算力，全面展示包含AI、5G、邊緣運算、智慧交通與安防及電競娛樂等應用新未來；台達電子聚焦永續議題，現場帶來工業自動化、資料中心基礎設施、電動車充電等領域的電源管理與散熱解決方案；鎧俠則展現其全新適用於高階筆電、桌機、工作站的XG8客戶級SSD系列；而時代基金會創業育成中心（Garage+）則率領48家新創，大秀在AI、IoT、健康照護、綠色科技等領域的創新實力。

COMPUTEX 2022以「智慧驅動」、「無限體驗」、「數位韌性」、「開創運算」、「創新與新創」與「綠能永續」六大主題，搭配COMPUTEX DigitalGO線上展（即日起至6月6日），運用多元管道建構國際級交流平台，完整呈現全球科技產業生態系的前瞻發展風貌。

此外，展期間亦同步舉辦多場主題演講及論壇。今年CEO Keynotes 將由超微半導體（AMD）、恩智浦（NXP）、美光科技（Micron Technology）及美超微電腦（Supermicro），從科技的角度，分享最新的企業願景。另舉辦2場微軟（Microsoft）及輝達（NVIDIA）的主題演講，COMPUTEX Youtube線上全程直播，精彩可期不容錯過。

5月26日的COMPUTEX Forum於南港展覽館1館1樓J區舉辦3個場次。上午第一場次以「科技賦能，建構產業生態鏈」為題，邀請德州儀器（Texas Instruments）、愛立信（Ericsson）、恩智浦（NXP）、輝達（NVIDIA）及美光（Micron Technology）共襄盛舉，探討全球科技巨擘如何尋合作夥伴，追求嶄新技術與擁抱變革。

經濟部長王美花於COMPUTEX開幕典禮提到，經濟部致力於讓台灣被全球供應鏈看見。圖╱貿協提供

5月26日下午第二場次由台達電子（Delta Electronics）分享「淨零碳排，打造綠能科技島」，解密企業如何善用數位科技實現永續經營，迎向2050淨零碳排目標。而第三場次則以「創新常態，實現未來場景」為主題，由宏達電（HTC）、IBM、達梭系統（Dassault System）及台灣諾基亞（Nokia Taiwan）等大廠，以元宇宙為議題，展示企業如何積極部署智慧生活，成功全新重塑工作模式。

同時，今年特別設立的「展中直播間」，作為COMPUTEX 2022官方新聞頻道，提供觀展者在展期間最即時且完整的系列活動報導，更專訪財經專家谷月涵；而場內「主題導覽」由總經專家阮慕驊、科技專家曲建仲博士、電競知名主持人小熊、網紅宇恩、莫娜等產業意見領袖，親自解說今年展覽亮點並帶領粉絲參觀攤位，帶來不一樣的科技新發現。亦有美國Embedded Computing Design、日本電波新聞、韓國IT Chosun的媒體觀點看COMPUTEX，再次向全球展現臺灣科技實力！

主辦單位表示，COMPUTEX 2022現正於南港展覽館一館盛大展出，現場除科技趨勢分享、產業應用展示及有趣又具互動性的展中直播間與主題導覽外，更設置六大主題拍照亭，完成拍照及上傳者，即有機會獲限量COMPUTEX 2022專屬NFT，COMPUTEX 2022活動豐富多元錯過可惜。