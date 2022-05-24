臺灣新創前進2022 SelectUSA 搶攻美國市場

SelectUSA Investment Summit係美國商務部為促進外商在美投資所舉辦的活動，每年吸引超過3,000人次參與，包含1,200家國際企業、投資界與各國政府商務部門代表參加，2020年起特別增設新創項目（Tech Program），並舉辦競賽活動廣邀投資單位參與。去（2021）年受全球疫情影響改為線上舉辦，但臺灣新創表現不俗，在高峰會贏得眾多評審青睞，於多個主題競賽領域獲得前3名的亮眼成績。今（2022）年經濟部中小企業處與美國在台協會（AIT）攜手合作，結合雙方創業資源，共同將臺灣新創推向國際！

今年經濟部中小企業處針對有意赴美拓展的參賽團隊進行選拔，在歷經兩階段激烈競爭後，篩選出前10強，併同AIT舉辦的MedTech競賽冠軍，共計11家新創，代表臺灣赴美參賽。

5月24日藉由2022 InnoVEX展會舞臺，由經濟部中小企業處處長何晉滄與AIT參事謝貝晴（Betsy Shieh）共同頒發每家新創團隊新臺幣10萬元獎金，獲獎團隊包括：臺灣通用紡織科技股份有限公司、智聯科技股份有限公司、臺灣圖靈鏈股份有限公司、康博醫創股份有限公司、芯符股份有限公司、奈捷生物科技股份有限公司、國際信任機器股份有限公司、精拓生技股份有限公司、奇策智能雲端股份有限公司、艾斯創生醫股份有限公司，以及AIT MedTech冠軍-聿信醫療器材科技股份有限公司。

經濟部中小企業處為串聯臺灣與美國的創新技術與人才，在AIT及經濟部駐外單位協助，將於今年6月底率領新創團隊前往美國，除參與SelectUSA年度盛事，為臺灣爭取競賽獎項外，並將安排前往矽谷鏈結當地新創生態圈人脈、資金與資源，吸引國際投資人和產業專家的青睞，進一步為臺灣新創拓展國際市場商機。