台新人壽落實資安防護 取得國際認證

通過SGS認證「個人資訊管理系統」標準，確保客戶安全服務

近年來數位科技快速改變民眾的生活，帶來重大的機會和挑戰，尤其在新冠疫情影響下，民眾對於線上服務的需求更為迫切增加。有鑒於數位化服務的趨勢，台新人壽一直將資安管理與個資保護，列為公司治理中最為重要的任務。為了持續強化資訊安全機制，提升資安防護能力，台新人壽繼2016年取得資訊安全管理系統(ISMS)認證之後，2022年4月29日經台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan)認證符合「BS10012：2017個人資訊管理系統(PIMS)」標準。充分展現落實高規格個人資料保護管理、提供客戶安全的服務及系統環境的決心與行動。

台新人壽董事長蔡康表示，為確保客戶的權益能得到更安全及穏定的保障，台新人壽不僅嚴格遵循主管機關資訊安全及隠私保護的相關規定，更持續積極推動內部運作機制。為此特別設立專案小組、建置明確流程，並定期舉辦資安暨個資保護教育訓練。此外，更透過導入勤業眾信管理顧問公司等外部專業資源，強化員工資安及個資保護概念，定期舉辦個資侵害暨資安事件緊急應變演練，模擬各種可能發生之情境，建立緊急應變處理程序等，以確保客戶資料與交易紀錄受到妥善保護。

蔡康說明，台新人壽所取得的「BS10012：2017個人資訊管理系統(PIMS)」認證，是國際認可的個人資訊管理標準，主要規範企業在營運過程中，對於所蒐集、處理與利用之個人資訊的保護。而符合最佳實務的個人資訊管理系統(PIMS)，則可幫助企業在尊重當事人資訊隠私的前提下，充分保障個人資訊的合理運用。經過SGS的預評、書面審查、實地查核等嚴謹的驗證程序後，台新人壽獲得此認證肯定。顯見台新人壽是符合法規、充分強化個人資料防護與控管能力的公司，更是代表台新人壽對客戶個人資訊保護的承諾及重視。

近年來，國內外發生許多大企業的個資外洩事件，面對新興的資安挑戰，台新人壽將持續提供客戶專業、安全的服務，對接國際最新的標準及趨勢，提升個資防護機制。在資訊安全管理架構基礎中，兼顧客戶個人資料保護，優化用戶體驗。未來仍將持續提供最完善、最安心的創新解決方案及服務，致力成為保障民眾的智慧好夥伴。