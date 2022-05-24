精奕興業攜手Aruba優化生產力

啟動新廠房擴大產能，一舉提升網路環境安全，回應龐大市場需求

台灣知名專業配線零件製造商–精奕興業–以自有品牌YY行銷國際，業務範疇遍佈世界各地，受惠於中美貿易戰，營收獲利節節攀升，更無畏炎疫情衝擊、逆勢成長。為回應龐大的市場需求，精奕興業啟動新廠房以擴大產能，更導入HPE 、Aruba等世界一流資訊系統設備以強健營運體質，計畫在今年底或明年初公開發行。

總經理吳榮鋒表示，透過Aruba系列產品跟HPE SimpliVity建構的高效、穩定且安全的新廠環境，精奕興業不僅大幅提升（內網）安全防護能力、員工生產力，還能夠進一步優化市場反應力，更即時地因應專業通路與產業客戶需求，以高附加價值的配線零件產品再創營收巔峰，更有力道在世界舞台發光發熱。

精奕興業位於台南市安南區的新吉總廠坪數近5,000坪，規模是原廠區的10倍，相應而生的人員與設備管理都較以往複雜許多，「為能在原有的資訊人力下打造彈性、敏捷且安全的環境以回應業務需求變得至關緊要」，精奕興業選擇了Aruba，成功解決搬遷到新吉總廠後所面臨三個棘手的網路挑戰。

現在，精奕興業在建構新吉總廠的網路環境時，不僅可透過Aruba管理平台即時（遠端）掌握每一個連網裝置設備的資訊，如網速、流量、造訪網站等，還可以針對不同網域進行流量管理或者是封鎖特定網頁等應用服務，以及將網路切割為內部員工使用跟外部訪客使用，大幅提升網路環境安全。

特助吳英忠說，透過Aruba的卓越管理與安防機制，精奕興業成功優化新廠的營運績效，因此，當資料中心的伺服器與儲存設備等資源不敷使用時，除考量傳統伺服器、磁碟陣列等兩層式架構，也同步評估超融合系統設備–HPE SimpliVity–無縫整合既有的VMware vSphere虛擬化環境，「透過其提供即時快照、備份與彈性擴展等功能，有利於新舊系統轉移與管理，因此最終選擇HPE SimpliVity做為提升虛擬化環境的底層。」