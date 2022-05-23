懷緯生技攜手欣欣大眾 打造全台首創元宇宙概念館

南緯實業集團(1467)旗下子公司懷緯生技攜手欣欣大眾百貨(2901)於今(23)日共同簽訂合約，共同打造全台首座「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」旗艦店，預計11月開幕營運。

欣欣大眾董事長尤志煌表示，今年欣欣大眾邁入50周年，以元宇宙為核心，讓欣欣風華再現。設置1200坪的「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」，深植全民國防與增強國家戰力。總經理孟正光補充，MeSha是科技與戰能的創新場域，未來將帶動新型態的科技生活娛樂全新體驗。

懷緯生技董事長林瑞岳指出，MeSha VR是虛擬結合戰能的技術，包含遊戲、娛樂、運動、訓練和技能，將整合科技穿戴裝置，為全球首創的元宇宙戰能訓練基地。元世紀MeSha (Meta Era Sports Health Alliance)以建構元宇宙的運動健康聯盟為目標，訓練場館以訓練、照護、運動、科學、鍛鍊與休閒為6大營運宗旨。

欣欣大眾董事長尤志煌(左四起)、南緯實業董事長林瑞岳、欣欣大眾總經理孟正光與參與嘉賓們共同合影。圖／業者提供

館內以智能化管理服務為基礎，運用AR/VR軟硬體技術，結合創新的訓練設備器材與高科技身體素質偵測及紀錄配備，打造兼顧身心靈的健康促進訓練基地，且使用智能小管家為消費者提供高隱密性環境。AR/VR軟體導入軍事訓練及對戰模擬場景，強調使用與軍用同等觸感的模擬槍械等戰鬥裝備，讓消費者身歷其境進入虛擬世界，達到真實自我的體能促進成效。另外場內還提供懷緯生技天然萃取物的健康食品，滿足民眾訓練前後的能量補給需求，達成全方位內外兼顧的全方位場館服務。

透過網路與真實連結，由「元世紀MeSha」增添生活奇幻色彩體驗的虛擬數位環境，包含人際間的溝通、零售經濟、遊戲娛樂、影劇藝術，協助企業建構ESG落實精準照護，並提供全民國防震撼體驗，朝向新興世代「元宇宙」發展前進。