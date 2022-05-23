隱形冠軍明昌國際 台灣最大行動充電車製造商

COVID-19改變了全球人與人互動的模式，也削弱了學生孩童學習的時間，E化教育已經成為學習的主流。然隨著學習模式的改變，也突顯出偏鄉、經濟弱勢及多子家庭在具備數位設備建置上的困境。為此，我國教育部自2022-2025年起投入200億元，全面推動全國中小學1年級至12年級數位學習精進計畫，目標達成「班班有網路、生生用平板」。並優先提供偏鄉學童使用，以縮減城鄉教育落差，達到公平教育的目標。

明昌國際佈局平板電腦的行動充電車已有多年的研發與製造經驗，是全台灣行動充電車規模最大的製造商，今年通過教育部數位學習精進方案的資格評選，獲選為亞太電信唯一指定合作廠商。在自有研發團隊的努力下，結合專業製造技術及生產製程的整合能力，讓行動充電車在市場上更具有獨特性及競爭力。多年來銷往美洲、日本、歐洲、澳洲國家，累績銷售實績超過5萬台。

行動充電車擁有多項專利認證，產品具有電子鎖控(防盜)、阻尼式鉸鏈(防夾)、理線架(防纏繞)、智慧循環充電、過載保護等多項安全的特點。可搭配各品牌、各樣式的行動載具，取得多國安規認證，品質與安全無慮。透過行動充電車可以有效管理平板電腦，節省備課所需的時間，讓師長可以無後顧之憂，全心投入於教學中。

明昌行動充電車具有電子鎖控、阻尼式鉸鏈、理線架、智慧循環充電、過載保護等特點。多年來銷往美洲、日本、歐洲、澳洲，累積銷售實績超過5萬台。圖/業者提供

明昌歷年獲獎無數，在品質方面擁有「卓越經營品質三星獎」，數位轉型哈佛的「數位鼎革獎」，及為了員工工作環境，而獲取的「幸福職場五星獎」。

響應台商投資計劃，明昌將投入17億元在台中大甲興建未來廠房，建構智慧數位製造、實現精實生產精神，維持在地設計、在地生產，未來將新增100個本國就業機會，讓在地的年青人有個穩定成長的工作環境，也帶動在地的衛星工廠蓬勃發展。

明昌已逐漸擺脫傳統代工工廠的刻板印象，走向數位製造，深耕多方面的產業佈局，除了行動充電車之外；也正積極與國內儲能設備廠商合作，提供高品質的儲能櫃箱體與充電樁箱體，成為國內綠能產業供應鏈的一員！以行動展現永續經營、根留台灣的決心。