綠岩能源 太陽能電廠開發及儲能雙箭齊發

綠岩能源董事長葉孟恒博士具有多年再生能源產業研發製造及電廠投資經驗。圖/謝易晏

經濟部訂定2025年再生能源發電占比20％政策目標，現正積極推動太陽光電及風力發電，預計2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量則達5.7GW以上。在政策推動下，除了台灣綠能業者積極響應外，外資也看好台灣太陽光電市場，日前(5/12)全球前三大太陽能開發管理領導企業Lightsource bp宣布，將攜手台灣業者綠岩能源在台共同開發裝置容量達150MW的漁電共生專案，150MW年發電量可供約4萬3千戶家庭用電，為台灣再生能源投資的一大亮點。

綠岩能源開發團隊過去已在全球參與開發過許多大型太陽能發電廠，日本100MW以上、台灣300MW以上、菲律賓50MW以上、美國300MW以上。綠岩能源董事長葉孟恒博士表示，受惠碳中和議題，目前公司除了與Lightsource bp在嘉義布袋有合作外，也與荷蘭石油公司及希臘石油公司等多家知名外資簽署合作協議，有機會在台灣進行太陽能案場的開發合作。

台灣受限於土地規模小且電網系統還需要加強，2025太陽能發電量達20GW是有機會的，而要達到25GW則尚須努力。而「發電量要夠，要穩」是台灣所有產業的心聲，電量要足，取決於發電案場的規模，而電量要穩，儲能系統是關鍵。綠岩能源推行的政策為太陽能電廠建置及儲能系統雙劍齊發，其優勢在於除了有專業的太陽能案場開發、建置及案場管理等一條龍式能力之外，亦積極導入AI大數據分析系統進行智慧電網管理，提升發電效率、進行落雷、落雪(海外案場)分析，對電能狀況達到全面性的維修及維運掌握。

綠岩能源董事長葉孟恒取得成大材料與工程博士，即投入太陽能業界，曾任國碩集團旗下禾迅綠電董事兼總經理，具有17年以上再生能源產業研發製造及電廠投資經驗，創立綠岩能源的目的在於擴大台灣的綠能及太陽能案場投資，未來也會有增資及公開發行的財務規畫，希望能與有志推廣再生能源的投資人，一起將綠色能源的餅作大。

文 謝易晏

工商時報