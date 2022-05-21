綠岩能源 太陽能電廠開發及儲能雙箭齊發

經濟部訂定2025年再生能源發電占比20％政策目標，現正積極推動太陽光電及風力發電，預計2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量則達5.7GW以上。在政策推動下，除了台灣綠能業者積極響應外，外資也看好台灣太陽光電市場，日前(5/12)全球前三大太陽能開發管理領導企業Lightsource bp宣布，將攜手台灣業者綠岩能源在台共同開發裝置容量達150MW的漁電共生專案，150MW年發電量可供約4萬3千戶家庭用電，為台灣再生能源投資的一大亮點。

綠岩能源開發團隊過去已在全球參與開發過許多大型太陽能發電廠，日本100MW以上、台灣300MW以上、菲律賓50MW以上、美國300MW以上。綠岩能源董事長葉孟恒博士表示，受惠碳中和議題，目前公司除了與Lightsource bp在嘉義布袋有合作外，也與荷蘭石油公司及希臘石油公司等多家知名外資簽署合作協議，有機會在台灣進行太陽能案場的開發合作。

台灣受限於土地規模小且電網系統還需要加強，2025太陽能發電量達20GW是有機會的，而要達到25GW則尚須努力。而「發電量要夠，要穩」是台灣所有產業的心聲，電量要足，取決於發電案場的規模，而電量要穩，儲能系統是關鍵。綠岩能源推行的政策為太陽能電廠建置及儲能系統雙劍齊發，其優勢在於除了有專業的太陽能案場開發、建置及案場管理等一條龍式能力之外，亦積極導入AI大數據分析系統進行智慧電網管理，提升發電效率、進行落雷、落雪(海外案場)分析，對電能狀況達到全面性的維修及維運掌握。

綠岩能源董事長葉孟恒取得成大材料與工程博士，即投入太陽能業界，曾任國碩集團旗下禾迅綠電董事兼總經理，具有17年以上再生能源產業研發製造及電廠投資經驗，創立綠岩能源的目的在於擴大台灣的綠能及太陽能案場投資，未來也會有增資及公開發行的財務規畫，希望能與有志推廣再生能源的投資人，一起將綠色能源的餅作大。