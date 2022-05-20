台越工農業設備線上媒合會 促進台越企業合作

台越經濟文化教育發展協會與越南海防科技發展與創新中心，5月19日共同執行舉辦越南海防省科技局的2022年台越工農業設備線上媒合會，吸引近50家台灣及越南企業參加，洽簽多項合作備忘錄，促進台越雙方企業進一步合作。

台越協會理事長吳品蓁表示，新冠疫情影響全世界已近三年，致使許多企業無法前往海外經商，近三年來，台越協會創辦許多台越貿易B2B電子媒合平台、舉辦多場線上媒合會，促成多項交易成功，協助台越雙方企業合作做出貢獻，感謝各方企業支持，使台越合作平台進行成功順利。

今年2月25日台越協會經由駐台北越南經濟文化辦事處的支持，以及驊陞科技集團陳鴻欽董事長全力相挺，召集成立ICT產學合作推動委員會，目前已有近30家電子及高科技企業加入此委員會，很多是已至越南經商、或將至越南投資的企業，委員會儼然形成市場供應鏈的合作組織。

越南臺灣事務委員會秘書長陳維海表示，台灣的高科技技術一直領先並受到國際肯定，台灣高科技設備符合越南在經濟面的轉型，此次台越工農業媒合會，不僅有意義並且實在。越南目前已開放外國旅客來越南旅遊、經商、考察，並且不需要隔離。越南在防疫方面也是成功國家之一，獲得國際肯定，邀請台商踴躍到越南考察，有助於市場評估更加準確，以及提升合作效率。

越南海防科技局局長陳光俊表示，此次媒合會與台越協會攜手，為台灣及越南企業，在工業、農業的供給與需求而設計。主辦單位在B2B媒合前先篩選、為買家了解產品功能，買賣雙方再透過線上媒合，有效促進合作成功。

統計此次媒合會，台灣有9家工、農業高科技供應商找到買家、簽署3份合作備忘錄，價值高達幾十萬美元。台越協會將持續與越南各單位合作，促進台越雙方企業合作成功。