中興電工iCharging再投震撼彈 台北市區7大快充站重磅登場

繼首次以電動車充電服務營運商之姿成功標下高公局高速公路超充站，中興電工iCharging再度霸氣啟動台北市區七大DC快充站點，受到高度矚目。

中興電工表示，在一位難求的台北市區，能同時擁有停車以及充電兩大優勢，且一口氣進駐僑安、市民大道(中山林森站)、市民大道(林森金山站)、中崙高中、偶戲博物館、遠東世界中心(永固汐止PC站)、昆明站停車場等7大站點，依照各站點分別配置CCS2、CCS1兩種充電規格，12元/度電(kWh)，運用iParking APP，會員可享8元/度電DC直流快充優惠。

因應電動車日漸普及，台北市中心居家充電無疑是大部分車主最難解的困境之一。停車場龍頭嘟嘟房以iCharging超充站做為建站基礎，占有地利之便，日後可為電動車主解決無法在住家設置充電樁的窘境，而日常停車即為一般車主最佳充電時機，不管是在外用餐、逛街、甚至上班，可滿足日常所需電量，真正實現一站式「停車即充電」體驗。

日常停車即為一般車主最佳充電時機，真正實現一站式「停車即充電」體驗。圖／中興電工提供

除了iCharging搭配使用的iParking APP，可即時搜尋充電地圖以及各站充電規格之外，還可提供信用卡折抵停車費優惠以及快速車牌辨識出入場，便利民眾的需求。

台北快充站首部曲登場後，單月即創下在台北市區設置7大快充站的佳績，未來3年iCharging將計畫沿線在全台建置200個快充站，快速全面打造EV-Friendly充電環境。

iCharging目前全台已建置13站，CCS1+CCS2持續擴建中。圖／中興電工提供

中興電工指出，現在購入電動汽車正是最佳時機，不只交通費降低，最重要的是充電站如雨後春筍般設置在各個地區，打造未來生活圈的良好充電環境，將成為民眾選擇充電品牌的首要條件。