東元派發現金股利1.35元 宣示2030年「減排50%」

東元電機(1504)於5月20日舉辦股東常會，會中通過110年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.35元，與109年相較，全年營收成長14.7%，公司稅後淨利年成長42.8%，每股稅後盈餘2.38元為歷史新高。展望111年，雖仍有疫情和通膨影響等不確定因素存在，董事長邱純枝表示，將以碳中和為目標，宣示2030年達到「十年減排50%」，並全力爭取「智慧製造、智慧能源、和智慧城市解決方案」商機，為股東創造最大利益。

爭取國產電巴動力系統八成以上市佔率

針對111年的展望，東元電機在股東會中闡述了三大事業群的規畫藍圖。在核心的機電系統暨自動化事業方面，將持續推展先進動力控制及機電整合，尤其在電動車動力系統方面，東元表示將持續擴大OEM代工商機，目標成長六成以上；更可望爭取國產電動巴士動力系統八成以上市佔率；而在碳中和解決方案方面，以高效能馬達驅控系統、廢熱回收發電、設備免巡檢等解決方案，提升節能產品與智慧化服務的成長。

離岸風電陸域變電站工程市佔35% 全力爭取儲能商機

受惠於台灣再生能源政策，並看好台灣市場於2025年後，每年將有1GW的儲能需求，東元智慧能源事業群目前積極佈局，包括離岸風電陸上變電站市佔率達35%、太陽能工程建置總取單規模已達11.4MW等相關再生能源工程實績，也取得指標儲能案「龍潭儲能示範案統包工程」，東元表示，未來仍將全力爭取台電儲能示範案，以及離岸風電陸域變電站和海上變電站之工程承包。

運用數位工具 加速發展「智慧城市」商機

東元空調暨智慧生活事業群方面，除持續提供全域式智慧空調及能源管理解決方案，也致力於創新商機，包括結合集團資源及IoT技術，推出「宅配智能冷藏櫃解決方案」、「以租代買新營運模式」等，運用數位工具，加速發展更多「智慧城市」應用商機。

宣示2030年「減排50%」

2021年度東元提前完成第一階段「十年減排20%」的永續目標，今年再加碼，宣示「十年減排50%」的目標，執行範圍擴大至海外廠區，進一步朝碳中和之路邁進。東元電機重視永續經營指標，已連續二年入選道瓊永續指數及標準普爾永續年鑑；更連續七年榮獲台灣TOP50企業永續報告白金獎，及蟬連八年公司治理評鑑前5%。董事長邱純枝指出，將持續秉持永續經營之理念，落實公司治理規範，實踐「節能、減排、智能、自動」的公司願景，也為員工打造永續發展的工作環境，為客戶提供更具有附加價值的服務，為股東帶來長期的獲利。