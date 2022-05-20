陽光伏特家助電動機車龍頭Gogoro採用綠電

能源轉型與永續發展已蔚為主流共識，國內企業紛紛展開在2050年前邁向淨零碳排的國際減碳賽局。台灣身為國際綠色供應鏈夥伴，除了被要求減少產品碳足跡，也被規範採用再生能源，以及2025年即將執行「用電大戶條款」也迫在眉睫。

陽光伏特家自2017年成為國內首間取得再生能源售電業執照的業者，致力於協助國內企業滿足綠電需求與達成RE100目標（使用100%再生能源），所服務的客戶類別橫跨科技、金融、服務及電信業，今年更成功 轉供綠電給電動機車領導品牌Gogoro ，協助Gogoro達成使用再生能源的目標；近期也協助台新銀行，透過轉供綠電逐步達成減碳實踐淨零計畫，幫助企業朝向綠色金融的目標。

陽光伏特家創辦人馮嘯儒指出，國內綠電交易困難並非再生能源成效不彰，反之，有賴於國內能源轉型政策的大力推動，現階段投入綠電交易仍存在很大的阻礙，實際上能成功購買所需綠電的企業更為少數」。現行制度僅允許擁有「發電業執照」的「第一型電廠」進行轉供交易，排除佔比台灣光電九成的「第三型電廠」。雖然已有俗稱的「三轉一」申請，然而耗時耗力讓許多發電業者望而卻步。

為加速促成電力交易，陽光伏特家將持續號招發電業者一同加入轉供企業綠電的行列，協助國內再生能源發電業進行「三轉一」申請流程，跳脫「躉購制度」投入「綠電交易」市場的轉型商機，獲取具有競爭力的綠電收購價格，並攜手能源產業領導者雲豹能源及友達光電，替企業旗下之太陽能電廠進行轉供交易，擴大綠電供給量，服務多元客戶的綠電需求，

太陽能發電具備間歇性，若電廠發電狀況不穩定且發電來源單一時，將無法有效與用電戶進行用電匹配，而匹配結果不佳將產生過多的餘電，如此一來，不但無法有效供應綠電給用電戶，對於發電戶來說，也將以躉售價格賣回給台電，使綠電失去在自由市場獲取更高收益的機會。

針對此狀況，陽光伏特家透過大數據應用，提供多對多轉供配對技術，精準配對發電戶與用電戶，提供穩定且多元的供電來源，使轉供流程更有效率，不僅減少餘電狀況產生，也同時協助電廠經營者取得優於市場水準的售電價格。在此過程中需要投入不少人力與資源，但只要是裝置容量200瓩的中型電廠，就能夠在愈發熱烈的自由市場上具備競爭力。

過往在躉購政策的支持下，台電會與再生能源業者簽署長達20年的電能收購契約。如果將綠電轉售給一般企業，則需面臨一般企業與台電公司履信用落差的質疑。針對此困境，陽光伏特家也與銀行業者協做出自由市場融資轉貸的解決方案，希望藉此幫助再生能源發電業者順利跳脫躉購制度，進而活絡綠電市場。

能源轉型並不容易，再生能源從政府開始推動以來，從以往的無人問津到現在爭先恐後。由公權力支持推動的產業，如何於自由市場上自力更生，除了足夠的法規配套引導市場前進，更需要有志者參與。陽光伏特家有幸參與其中，期待能促成綠電市場更加活絡茁壯，陪伴國內企業邁向淨零減碳未來。

陽光伏特家官網: https://www.sunnyfounder.com/corporate