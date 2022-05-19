PAKKA PRO再進化 一個手勢精準辨別上下班

新冠病毒疫情詭譎多變，在疫情考驗下，許多企業無不改採人臉辨識技術作為門禁或會員系統的管理，徹底落實精準管理且完全零接觸的流程。為兼顧部分企業精準紀錄員工上下班考勤資訊及防疫衛生需求，PAKKA PRO再次進化，只需在進行人臉辨識記錄考勤時以手勢告知系統，即可精準登載「上班」或「下班」考勤紀錄，並已獲得台灣高鐵等多家企業採用。

研勤(3632)行銷長施心曼表示，透過人臉辨識管理員工考勤、門禁及安防不僅迅速有效率且非常精確，特別在後疫情時代，如何推動自動化管理，以落實防疫零接觸目標，係各企業及營業機構積極規劃的重點事項，透過Face8台灣臉霸人臉辨識核心技術所衍伸的PAKKA PRO人資考勤系統以及人臉辨識門禁管控系統，已大幅為健身房等會員制場域、大型營造業場域、校園圖書館及宿舍、政府機關等採用，為台灣實際落地最大量人臉辨識業者。

研勤去年推出大幅升級「Face8台灣臉霸」AI人臉辨識引擎，整體辨識效能提升28％，戴口罩人臉辨識準確度達99.17％；且在協助客戶升級新一代引擎時，不僅客戶端不用因系統升級被迫停止運作，也無須要求員工或會員重新拍攝照片建檔等流程，使客戶端達到無痛升級的最佳服務體驗。同時，對於會員制等服務業者而言，亦可同步給會員耳目一新的驚喜服務體驗感，新升級引擎更獲得第30屆台灣精品獎殊榮的肯定。

「Face8」為純台灣本土人臉辨識引擎，完全由研勤自主開發，可依據企業需求採行整廠輸出服務，將平台建置在機關或企業內部私有網域架構上，供企業內部封閉使用，防止資訊外洩並提升資安規格，其應用領域包括考勤打卡、門禁管理、報到系統、熟客系統與手機登入。Face8於上市以來，已獲得海內外眾多企業及金融業導入作為企業核心人臉辨識技術，甚至政府機關包含勞動部勞動力發展署、彰化縣政府、法務部矯正署臺中女子監獄、新北市政府地政局等相關機關皆導入運用以落實驗證或管理目的，為我國具備國際競爭實力之AI人臉辨識引擎。