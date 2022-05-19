展碁攜手麗臺 助企業導入3D設計協作平台

企業遠距辦公已成為新常態，企業如何遠距協同作業更顯重要。宏碁旗下3C專業通路代理商展碁國際（6776）攜手NVIDIA長期合作夥伴麗臺科技LEADTEK，共同協助台灣企業快速導入NVIDIA Omniverse Enterprise 端對端的協作與模擬平台，讓設計團隊無論身在何處，都可以使用「不同軟體」、在「不同地點」進行作品的同步3D設計協作，解決不相容的設計軟體，大幅提升工作效率。

從汽車、建築、電影、遊戲到各式產品等，對於藝術家、設計師、工程師、創作者及開發團隊來而言，3D 工作流程至關重要，但以往3D製作流程複雜繁瑣且技術門檻高；因此，NVIDIA Omniverse Enterprise能提供設計團隊最佳解決方案。在此協作平台上，多位設計師可以在同一個檔案進行編輯及迭代，解決了過往「共同檔案格式」和「即時性」問題，溝通效率大幅提升，使想法與創意立即化為現實。

NVIDIA Omniverse Enterprise將團隊、資產和軟體工具彙集到一個共用虛擬空間，身處在不同地點的同仁可同時處理同一個專案，以即時協作與真實模擬，為企業加速3D 設計與數位孿生的工作流程和專案，讓3D 流程不再是成本負擔，反而可以為企業帶來競爭優勢，提高生產力效率。

展碁國際攜手麗臺科技將全力協助企業進入全新的設計世代，從硬體到軟體滿足客戶的多元需求，無須安裝，使用者即可透過自己的電腦遠端操作麗臺科技搭建的「麗臺科技 NVIDIA Omniverse Enterprise 協同設計體驗平台」，在配備 NVIDIA RTX 專業繪圖卡的 NVIDIA 認證系統上，輕鬆不費力地立即感受前所未有的創作模式。企業欲馬上體驗NVIDIA Omniverse Enterprise，可上網：https://www.leadtek.com/cht/omniverse_enterprise/