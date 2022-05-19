捷元宙斯電競筆電　全新升級上市

在第12代Intel Core處理器系列上市後，各大電腦品牌陸續推出搭載該系列的全新電競、商務或創作者筆電。以高CP值、客製化等特色打出市場好口碑的Genuine 捷元當然不會讓大家失望，宙斯電競筆電系列ZEUS 15H近期將全新升級上市，15.6 吋窄邊框螢幕的瀏覽大視野以及強大的頂級效能表現，且全系列機種提供3年保固，對於在疫情期間想玩電競遊戲又想兼具商務工作或設計創作等用途，且希望擁有高CP值與擴充性等優點，這款新機無非是最佳選擇。

外型俐落時尚 輕薄易攜移動

捷元全新15.6吋宙斯電競筆電ZEUS 15H (12代H)系列，外觀上承襲前一代低調但不失簡約俐落的時尚外型，讓電競之外也更能用在商務與創作的情境上。至於螢幕跟前一代一樣採用15.6吋窄邊框設計的霧面螢幕，兼具不錯的瀏覽視野與觀看舒適度。鍵盤設計上，也是沿用全尺寸背光RGB燈效鍵盤設計，並有大面積的TouchPad，即使不使用滑鼠也很好操控。順便一提的是，捷元也相當貼心，為了讓使用者更輕鬆攜帶與使用，新品也搭配贈送15吋包包及無線滑鼠。

既然是一台兼具遊戲與商務的筆電，那方便攜帶的行動特性就一定要兼顧，體積不能太龐大，重量也不能過於笨重。ZEUS 15H (12代H)體積大小跟一般的14吋筆電相差不多，輕薄外型也很容易收納在筆電包內；重量部分則約在2.1公斤左右，比多數15.6 吋筆電還要輕盈不重手，疫情期間在室內待久，想到戶外走走，或享受一杯咖啡與遊戲追劇時光，無論攜帶與移動使用都不會有沈重感。

ZEUS 15H (12代H)輕薄外型，不僅很容易收納在筆電包內，對外出行動也方便輕鬆攜帶。圖／捷元提供

內在效能升級 配備高CP值

此次全新機款更令人關注的重點，在於內在上的升級。ZEUS 15H (12代H) 處理器部分從Intel Core處理器第11代升級成第12代系列，有搭載Core i5或Corei7系列機種。以Corei5-12500H來說，作業系統搭載Windows 11 Home、繪圖核心則配備NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6、記憶體為DDR4 3200/16G，固態硬碟為XPG SX8200Pro 512G M.2 2280 PCIe SSD且享有五年保固。整體上，不僅是效能大大提升，不管是電競遊戲、商務文書或是影音剪輯都能輕鬆應付，且價格上含稅不到3.6萬元，還搭贈週邊配備與多項保固，高CP值令人驚艷。

ZEUS 15H (12代H) 搭載第12 代Intel Core處理器，並採用15.6吋窄邊框設計的霧面螢幕，兼具不錯的瀏覽視野與觀看舒適度。圖／捷元提供

捷元指出，由於第12 代Intel Core處理器較前一代有多項優點，例如採用新一代更高製程，不僅提升效能也降低功耗，且新處理器設計上在「按需求配置資源」的應用能力大為提升，與微軟作業系統Windows 11也能完美優化，更能支援速度更快的PCIe 5.0規格以及Wi-Fi 6E，因此全新架構更能展現電競遊戲與內容創作效能的應用優勢。

客製化彈性佳 在地服務完善

雖然全新宙斯電競筆電ZEUS 15H (12代H)擁有捷元品牌機的高CP值套裝組合優點，但有些消費者對於所搭載的標配規格，還是可能會有未切合個人需求的部分。對於這點，捷元提供「BTO量身打造」客製化服務，消費者可在品牌機的選擇之外，自己DIY組合出客製化產品，小至記憶體，大到電源供應器等都可任君隨意組合，不必擔心「花了錢，卻沒買到合用滿意的產品」。

另外，除了捷元BTO服務的DIY組裝彈性優點外，捷元本身就是台灣知名的通路代理商，代理、經銷超過國內外60個品牌，且全台擁有200多家通路服務聯盟據點，不僅交貨快速，且提供完善的售後服務，例如保固服務方面，捷元提供全新宙斯電競筆電3-3-3服務，即零件3年保固、工資保固3年免費，以及到府收送維修3年免費等服務，對於遊戲玩家、商務上班族或是創作者而言，都能帶來絕佳的售後保障！至於若想瞭解捷元更多產品，可洽詢全省捷元通路服務聯盟與銷售夥伴，或上捷元官網www.genuine.com.tw查詢。