ViewSonic引領教育轉型　邁向新里程碑

台灣有科技島美譽，但根據OECD(經濟合作暨發展組織)的調查，教育場域使用科技的普及度卻偏低。全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic，近年致力耕耘數位教育領域，不僅在產品與解決方案上不斷創新，且積極打造全球教育科技生態圈，並協助台灣推廣教育數位轉型。而迎接全球數位轉型浪潮，以及後疫情的新常態教育，ViewSonic將持續推動全方位教育科技，引領台灣教育科技發展邁向新的里程碑。

數位教育領域上，ViewSonic在產品與解決方案上不斷創新，旗下多項產品線暢銷全球，包含智慧互動電子白板、顯示器以及投影機。其中，2017年推出ViewBoard智慧互動電子白板、2018年開發出軟體解決方案myViewBoard數位教學平台，不斷透過軟硬體解決方案的整合，創造身歷其境的互動式學習空間，帶來更好的教學體驗；截至目前，全球已有超過600萬myViewBoard用戶，打造全球教育科技生態圈儼然成形。

OECD在2018年TALIS教學與學習國際調查，台灣在教育場域使用科技的普及度僅15％，遠低於OECD 53%的平均值。ViewSonic期望貢獻在資訊科技產業多年來全球的研發經驗，提升台灣教學現場有效融入教育科技的比例。截至目前已達成之數位互動教學里程碑包括：啟動「全台線上及實體複合教學升級」計畫，與19個縣市教育局處合作教學推廣，舉辦300場實體與遠距研習課程；超過2,600所(約全台三分之二) 12年國教學校註冊myViewBoard學校版帳號，讓全體師生在同一平台上完成所有課程；為培育更多數位教學的專業人才，協助台灣推廣教育數位轉型，成立ViewSonic創新教學社群，目前已有28,000位教師加入，同時在社群中共同產生超過3,000個數位互動教案。 。

為讓資訊科技的運用在學校扎根，更在2021年首次舉辦「創新教學示範競賽」，吸引全台超過100多名教師參賽；今年啟動「教育新勢力教學設計競賽」(徵件至2022/5/31)，邀請全台大學校院具師資培育資格的學生參賽，期望向下扎根，鼓勵各學層、不同學科的未來教師，發揮數位原生世代的創意，將數位工具融入互動教學實作，為台灣發展數位教育新勢力。

ViewSonic董事長朱家良表示，數位科技應用是現下學子必備的能力與素養，隨著教育部推動數位教學精進方案，全國中小學將成為「班班有網路、生生用平板」的智慧教室。ViewSonic致力推動創新數位教學，專為互動教學與協作設計的myViewBoard數位教學平台，協助老師們無論在實體、線上、複合等各種教學環境都可無縫切換，讓師生更直覺地即時互動，進而有效提升學生的學習成效。

朱家良指出，面對全球數位轉型浪潮，ViewSonic將持續推動全方位教育科技，深化數位環境、師資、課程，除了期許成為EdTech教育科技的領航者，也期許台灣在後疫情時代，引領新常態教育，成為全球數位教育的標竿。