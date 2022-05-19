疫情居家辦公、學習　Epson一「印」俱全

自疫情開始後，對於日常生活中的辦公及學習空間有了新的改變。隨著近期疫情升溫，眾多企業紛紛啟動分流辦公，面臨校園停課，學校課程亦是以遠距教學取而代之。隨著遠端工作及教學時長的增加，許多職場人及學生首要克服的困境是如何透過升級硬體設備打造疫情下的居家新空間，將其升級成合適的辦公及學習環境。

打造家用辦公空間時，除了必備的電腦設備，相關週邊配件的需求也因應疫情有所成長。以印表機為例，面對遠端作業衍生出的影印需求，消費者探尋一台具有價格優勢的多功能印表機，其中又以產品的功能性、性價比、便利度做為評比關鍵。

面對消費者的使用需求，Epson熱銷的三合一Wi-Fi機種L3250採用獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，提供最省電、省時、省耗材的使用體驗，滿足消費者對效能及價格的綜合考量。面臨到來的五、六月報稅季，新添購的印表機設備，亦能滿足報稅時各項文件的列印及掃描需求。

三合一Wi-Fi機種透過Smart Panel行動列印App互動式引導設定，使用者可輕鬆完成設備安裝。使用手機便能遠端智慧遙控印表機，商務辦公常用的列印、複印、掃描等功能，皆可用App執行。App還可串接LINE遠距列印功能，用列印拉近彼此的距離。同時，內建文件擷取功能能自動校正文件拍照角度，多元的整合服務大幅提升辦公效率。此外，針對遠端學習，機種更支援Google Classroom列印，以Smart Panel一鍵搞定各種線上課程所需文件，精簡化的列印流程，讓學生們將專注力放在課程上、學習更有效率。

Epson L3250三合一Wi-Fi印表機，具無線列印功能，使用手機便能遠端智慧遙控印表機，商務辦公常用的列印、複印、掃描等功能，皆可用App執行。圖／業者提供

對於消費者最在意的性價比，Epson亦擁有最具競爭力的方案。一組墨水可印黑色4,500張／彩色7,500張文件，平均一張黑白0.08元／彩色0.22元。而在保固項目Epson也祭出優惠方案，只要加購原廠墨水並上網登錄，則可額外享有升級3年保固期限。相較於外出至便利商店列印，除了列印費用昂貴，觸摸公用影印機時更有著潛在的染疫風險。居家防疫期間購置一台Epson印表機，不僅便利、省錢又安心！

面對居家與辦公空間模糊化的界線，Epson機種擁有同級最小寬幅，將更多的空間留給居家環境。消費者在添購新機時，以不佔位的小型機身換取家用列印帶來的便利性！同時為居家空間打造時尚新樣貌。

今年報稅期限延到六月底，因應政府要求，使用列舉式的報稅流程需將證明文件以及單據明細寄至國稅局，才能完成報稅。面對大量的單據列印需求，Epson的M1120單功能黑白連續供墨印表機以超低單張列印成本0.09元，以及高達10萬張耐用度的特色，提供用戶精省且安心的列印選擇。此外，Epson L3250 Wi-Fi三合一彩色連續供墨印表機的掃描功能，更可協助用戶在報稅時一併統整各項單據資料，並留下電子存檔作為後續備查憑証。