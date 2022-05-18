2022放視大賞 數位新秀的鑄造廠

由經濟部工業局主辦的數位內容設計盛會《放視大賞》，於5月18日至20日在高雄展覽館盛大登場，匯集國立中山大學、國立臺灣藝術大學等52校92系3,322件作品角逐競賽並展示。

活動亦邀請美國銳玩遊戲公司（Riot Games）遊戲設計師Stone Librande、PIXAR角色設計師水晶孔、OurSong共同創辦人吳柏蒼與美感細胞協會陳慕天擔任論壇講師交流對談，並邀請智崴、智冠、泥巴娛樂等50家以上企業與學生就業媒合，本次活動以「SIGN UP！放視鑄造中」為主題，象徵適逢畢業的學子，即將「註冊」就業市場，「鑄造」新角色，開創新時代，而放視大賞就是數位新秀的初登場。

工業局長呂正華致詞表示，人才是臺灣未來發展的關鍵，《放視大賞》是提升我國數位人才國際競爭力的重要推手，今（111）年《放視大賞》邁入第12屆，累計培育5,000多位數位人才、扶植20多家新創團隊，促成5千多萬產學合作，歷年作品也榮獲國際獎項的肯定，例如2019放視大賞金獎《人生畫廊》獲得Google Play臺灣年度最佳遊戲、2020放視大賞優選獎團隊以《八歌浪Pakelang》專輯拿下葛萊美獎殊榮，顯示我國學生作品已具備國際水準。

經濟部工業呂正華局長於2022放視大賞進行開幕致詞。圖╱臺灣產學策進會提供

今年展區共包含遊戲、動畫影視、元宇宙、主題樂園館、平面及跨領域等6大主題，以AR、VR等虛擬科技、創新設計及即時互動模式，帶領參與者遊玩於作品中，如南台科大開發的3D機關解謎遊戲「調香師」，以特殊渲染風格、搭配音效及動畫運鏡，獲得日本遊戲發行商合作意願；本次活動亦攜手智崴及夢想動畫，運用5G AIoT技術打造「沉浸式飛行模擬座艙」及「3D數位模型掃描」建立數位分身體驗，協助業者於高雄實證場域，開創海外合作商機。

放視大賞不只是新秀的舞台，也是產業科技實力的展示台，透過孵化數位關鍵人才，強化產學合作能量，優化數位產業生態，拓銷臺灣數位內容進擊國際市場，邀請大家共襄盛舉親自蒞臨，體驗我國數位實力。