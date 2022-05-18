TREE新創主題館 帶領新創參與InnoVEX展會

協助新創接軌國際創投 鏈結全球科技供應鏈

亞洲指標新創展會InnoVEX共同主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，為展現臺灣技術研發能量及與市場接軌，經濟部技術處今（2022）年籌組「TREE新創主題館」，將於5月24日至27日InnoVEX展會中，展示來自技術處三大法人、二家法人衍生新創公司，以及五所學校的18項科專成果，包括半導體、資通訊、生技、循環經濟等四大產業領域，希望藉新創事業的推動將研發成果效益最大化，帶動國內下一波新興產業的發展。

為活化科專體系研發機構動能、強化科研成果轉化機制，經濟部技術處成立「科專成果事業化生態系推動計畫」（TREE計畫），鼓勵法人勇於運用新創來帶動技術商業化，為臺灣產業創造更高的經濟價值與動能。而今年的TREE新創主題館將於為期四天的InnoVEX展會中，辦理系列活動包含：5月24日TREE新創主題館開幕儀式；同日下午TREE淨零碳排趨勢論壇，邀請德國萊因董事總經理王秀雲分享「淨零碳排趨勢與商機」，並安排TREE計畫團隊的「工業氫氣回收再利用的氫瘋雙俠」、「用於電動車的高能量高安全性固態鋰電池安固能」、「半導體3D封裝精密檢測的超能檢測特攻隊」、「以電容技術進行水中離子排除提高水質淨化效率的創造去離子號」等團隊分享其獨特技術在淨零碳排的應用。5月25日至27日將有半導體、資通訊、生技、循環經濟領域團隊在主題館進行技術發表與商業簡報，並邀請國際知名創投、產業顧問、企業創投（CVC）共襄盛舉，以促成國際洽談與商機媒合，協助新創跨足海外市場。

今年的參展團隊多元，包括半導體領域的超能檢測特攻隊、資通訊領域的指向科技（將機密文件與資料透過影像串流到個人裝置的加密技術）、生技領域的器官纖維化治療專家（開發肺纖維化核酸治療藥物）、骨黏土團隊（可任意塑型並提升新骨生成效果的骨填補物材料）、介觀生技團隊（非侵入式小神經觀測儀）、仁德生醫（寵物關節細胞再生治療技術），以及循環經濟領域的固態鋰電池安固能團隊等18項技術。