恩智浦總裁Kurt Sievers 分享創新應用及生態合作

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers將出席2022 COMPUTEX CEO KEYNOTE，於台北國際電腦展5月24日開展當日下午2點，以「為智慧邊緣體驗奠定基礎（Building the Foundation for Consistent Edge Experiences）」為題發表演說，將於COMPUTEX YouTube分享半導體下一步發展趨勢，各項創新技術如何與生態系統相結合，推動未來汽車乃至智慧生活擁有一致的體驗。

Kurt Sievers將與執行副總裁暨連結與安全事業部總經理Rafael Sotomayor、邊緣處理事業部資深總監Amanda McGregor、車輛控制和網路解決方案總監Brian Carlson以及ADAS全球產品行銷和業務開發總監Huanyu Gu一同闡述恩智浦未來科技願景，以及與全球的產業領導者和重要的生態系統合作夥伴合作引領創新的成功案例。

恩智浦半導體品牌傳播副總裁Birgit Ahlborn表示，身為邊緣運算與汽車電子產業的領導廠商，NXP非常榮幸再次受邀參與2022 COMPUTEX CEO KEYNOTE。恩智浦透過安全智慧邊緣運算技術推動創新，加速各產業與應用市場發展。深信與合作夥伴共同開創生態系統是加速創新的關鍵，也很高興與許多來自台灣的合作夥伴共同締造眾多佳績。期待藉由此次主題演講，分享與頂尖的產業夥伴合作的成功案例，在 「智慧生活，安全連結」的願景中發揮更強大的領導力，透過安全智慧邊緣運算引領未來世界邁向永續發展。

外貿協會表示，台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）5月24日至27日將於台北南港展覽館1館盛大舉辦，線上展DigitalGO則於5月24日至6月6日同步展開，展覽期間貿協亦舉辦COMPUTEX CEO Keynotes & Forum。歡迎全球產業巨擘至活動網頁（https://events.computextaipei.com.tw/ ）報名，共同探討疫後新策略。