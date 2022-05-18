億光電子「UV LED抑菌淨化機」 民眾抗疫好幫手

這二年多年疫情肆虐全球，徹底改變人們的生活方式，民眾健康意識抬頭，由於宅在家的時間變多，對於生活空間中的殺菌防護力亦越趨重視。因應疫情後的生活型態，億光電子開發一系列UVC LED (275nm)紫外線產品，搭配UV-C LED 封裝專利技術，取得SGS第三方實驗室測試認證，抑菌率高達99.9％。

億光電子表示，在疫情爆發之前早已超前部署各項防疫措施，在空調部分全面加裝「UV LED抑菌淨化機」，因此雖然在這波疫情攀升期間，億光樹林總部雖有廠區外病毒侵入導致同仁確診，但之後廠區內未再有交叉感染狀況發生，顯示出「UV LED抑菌淨化機」能消滅COVID-19病毒，造成高詢問度，且受到業界關注。

億光電子安裝「UV LED抑菌淨化機」實績。圖／億光電子提供

「UV LED抑菌淨化機」可藉由空氣循環原理，在輕隔間的空調出風口內安裝，可直接有效去除空氣中的懸浮病毒及細菌。UV-C LED可強效殺菌，具波長短(275nm)、能量高的特性，可以在短時間內破壞微生物，如細菌、病毒、芽孢等病原體細胞中的 DNA (去氧核糖核酸) 或RNA (核糖核酸) 的分子結構，經由UV-C LED照射後能使微生物無法再繼續孳生病菌。並針對上層空氣中的飛沫及細菌進行循環消毒，確保消毒後的空氣能流通且與下層空氣混合，大幅降低透過氣溶膠傳播機率，有效抑制病毒傳播。

該產品已取得中央研究院生物醫學科學研究所研究員林宜玲團隊肯定，證實UVC LED(275nm)可有效消滅新冠肺炎病毒，並適用於大醫療院所、防疫旅館、政府機關、大專院校及賣場。億光電子指出，將與台灣民眾一起作好防疫，在後疫情時代下持續守護每個家庭，打造更安全環保的居家生活好環境。