迎接淨零碳排挑戰 中企處開課助接軌國際趨勢

「第九屆中小企業傳承培訓班」淨零碳排系列課程 6/12報名截止

近年因各國面臨疫情衝擊，臺灣製造業出口值大幅成長，配合國際標準的需求不斷攀升。產業轉變快速變化，中小企業都將面臨數位轉型的需求，同時國際間重點議題之一碳中和趨勢已形成，包含臺灣在內各國以2050年完成淨零碳排為目標。企業經營須改善體質創新發展、綠色環保節能減碳等，全新面向的課題是目前台灣中小企業迫在眉睫的重要挑戰。

「第九屆中小企業傳承培訓班」是經濟部中小企業處針對專業經理人與企業接班者辦理的短期培訓課程。為培育企業拓展國際交流潛力，過去八年累積培育逾500位企業菁英，產業交流拓展視野，打造企業轉型即戰力，可以說是國內中小企業轉型的最強後援。

本期課程強化多個面向，「淨零碳排轉型與挑戰」邀請國際公認的標準驗證機構BSI（英國標準協會）講師，說明淨零碳排趨勢發展，實地帶領中小企業啟動碳盤查的第一步。「數位轉型趨勢講座」由勤美集團董事長林廷芳與資誠創新諮詢有限公司董事長盧志浩，帶來轉型創新思維與應用實踐的對談，「數轉實戰模擬賽」將企業實際案例以工作坊進行討論，尋求最急迫的轉型解方。最後，「傳承共識與溝通」由宏碁集團創辦人施振榮領銜、祥圃實業董事長吳昆民，分享產業現況發展與傳承接班歷程。

廣受好評的「標竿企業實地見學」一節，將前往金元福包裝企業、富氫生物科技、大川實業、宏佳騰動力科技、澄茂企業，跨領域增進產業結合刺激企業溝通心法，與標竿企業的經營者面對面溝通，促進交流深化所學。多樣性的課程帶領學員找出經營轉型痛點，一步步從策略思考、分析實作、回饋討論到成果分享，帶領中小企業勇往前行升級。

中小企業傳承培訓班發展至今，已然成為許多高階經理人的短期充電課程首選，是接班人交流的最佳機會。更首度前往台南開課，讓南、北企業零時差，第二階段安排兩班學員匯聚於中部授課，突破區域產業聚落的限制，彼此相互交流認識，激發出全新的創意火花，活動報名至6月12日截止。

詳細請洽全國中小企業總會電話（02）2366-0812轉140 胡小姐，或來信至rebecca_hu@nasme.org.tw。