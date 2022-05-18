WeMo Scooter 導入 Google ARCore Geospatial API 技術

台灣智慧共享機車領導品牌「WeMo Scooter長期運用 Google 工具串聯虛實環境，今年第二季產品服務再升級且導入 Google ARCore Geospatial API，開發實景拍照定位還車功能。因應Google I/O日前正式發表該技術，WeMo Scooter 昨(17)日宣布成為全球首批少數應用企業之一，同時也是亞洲第一家運用此技術的智慧車聯網企業，讓廣大用戶不僅縮短租、還車時間，且能感受美好行車體驗，

引領亞洲智慧共享機車發展的先驅者WeMo Scooter成立至今已邁入第7年，持續深耕於車聯網領域，以軟硬整合技術擴大並優化服務，並體現企業秉持著綠色運輸精神，呼應聯合國與台灣 2050 「淨零碳排放」目標，做為重要政策的推動方針，啟動友善循環台灣智慧交通的共享環境。

WeMo Scooter上線後已創下逾 1億騎乘公里，可繞地球近 2,500 圈，減少碳排放量高達 3,500 噸。藉由Google ARCore Geospatial API 導入產品服務，車輛租借率成功提升 7.5％，運用GPS定位來獲取用戶位置，並使用街景數據比對，就如同將用戶放進結合現實世界的地圖裡。不僅能增進用戶租車、騎車與還車的便利性，更為台灣打造一個更友善的行車生態，同時打造「綠能永續」機制的出行環境，鼓勵民眾響應綠色運輸，從每日出行選用智慧共享機車作起，透過 APP實景拍照定位還車功能，輕鬆掃一下就可為下一位騎士創造更快速尋車地便利性，共同為地球打造美好的未來。

WeMo Scooter上線至今已創下逾 1億騎乘公里，可繞地球近 2,500 圈，減少碳排放量高達 3,500 噸。圖／威摩科技 WeMo Scooter提供

威摩科技 WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，WeMo Scooter 的創業理念為「We Motocycle」，致力成為台灣人的共享電動機車，為科技島國打造綠色智慧城市，創造更友善民眾的行車與居住環境。後網路時代已來臨，科技與願景並無國界之分，此次導入Google ARCore Geospatial API只是一小步，未來將會完成更多令人興奮的挑戰，促使 WeMo Scooter 一舉成為亞洲與世界的共享電動機車目標前進。

WeMo Scooter秉持著「綠能永續」、「社會創新責任」的企業理念與精神，持續以綠色智慧運輸先鋒為使命，為台灣交通軟實力盡一份心，並提升國際競爭力，且為守護地球永續。詳情可查詢：WeMo Scooter 官網：http://www.wemoscooter.com/、官方臉書粉絲團: https://www.facebook.com/WeMoScooter