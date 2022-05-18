WeMo Scooter 導入 Google ARCore Geospatial API 技術

WeMo Scooter 搶先導入 Google ARCore Geospatial API，手機掃一下即可定位還車，共享出行智慧又可減碳。圖／威摩科技 WeMo Scooter提供
WeMo Scooter 搶先導入 Google ARCore Geospatial API，手機掃一下即可定位還車，共享出行智慧又可減碳。圖／威摩科技 WeMo Scooter提供

台灣智慧共享機車領導品牌「WeMo Scooter長期運用 Google 工具串聯虛實環境，今年第二季產品服務再升級且導入 Google ARCore Geospatial API，開發實景拍照定位還車功能。因應Google I/O日前正式發表該技術，WeMo Scooter 昨(17)日宣布成為全球首批少數應用企業之一，同時也是亞洲第一家運用此技術的智慧車聯網企業，讓廣大用戶不僅縮短租、還車時間，且能感受美好行車體驗，

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引領亞洲智慧共享機車發展的先驅者WeMo Scooter成立至今已邁入第7年，持續深耕於車聯網領域，以軟硬整合技術擴大並優化服務，並體現企業秉持著綠色運輸精神，呼應聯合國與台灣 2050 「淨零碳排放」目標，做為重要政策的推動方針，啟動友善循環台灣智慧交通的共享環境。

WeMo Scooter上線後已創下逾 1億騎乘公里，可繞地球近 2,500 圈，減少碳排放量高達 3,500 噸。藉由Google ARCore Geospatial API 導入產品服務，車輛租借率成功提升 7.5％，運用GPS定位來獲取用戶位置，並使用街景數據比對，就如同將用戶放進結合現實世界的地圖裡。不僅能增進用戶租車、騎車與還車的便利性，更為台灣打造一個更友善的行車生態，同時打造「綠能永續」機制的出行環境，鼓勵民眾響應綠色運輸，從每日出行選用智慧共享機車作起，透過 APP實景拍照定位還車功能，輕鬆掃一下就可為下一位騎士創造更快速尋車地便利性，共同為地球打造美好的未來。

WeMo Scooter上線至今已創下逾 1億騎乘公里，可繞地球近 2,500 圈，減少碳排放量高達 3,500 噸。圖／威摩科技 WeMo Scooter提供
WeMo Scooter上線至今已創下逾 1億騎乘公里，可繞地球近 2,500 圈，減少碳排放量高達 3,500 噸。圖／威摩科技 WeMo Scooter提供

威摩科技 WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，WeMo Scooter 的創業理念為「We Motocycle」，致力成為台灣人的共享電動機車，為科技島國打造綠色智慧城市，創造更友善民眾的行車與居住環境。後網路時代已來臨，科技與願景並無國界之分，此次導入Google ARCore Geospatial API只是一小步，未來將會完成更多令人興奮的挑戰，促使 WeMo Scooter 一舉成為亞洲與世界的共享電動機車目標前進。

WeMo Scooter秉持著「綠能永續」、「社會創新責任」的企業理念與精神，持續以綠色智慧運輸先鋒為使命，為台灣交通軟實力盡一份心，並提升國際競爭力，且為守護地球永續。詳情可查詢：WeMo Scooter 官網：http://www.wemoscooter.com/、官方臉書粉絲團: https://www.facebook.com/WeMoScooter

文 陳又嘉

工商時報