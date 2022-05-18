默克在台首度舉辦默克年輕科學人獎 鼓勵創新永續科技研究

全球領先的科學與科技公司默克，與科學研究領域的專家國立臺灣大學合作，在台首度舉辦默克年輕科學人獎，照片左起：國立臺灣大學化工系林祥泰主任、國立臺灣大學生技中心沈湯龍主任、台灣默克生命科學事業體陳委承總經理、國立臺灣大學丁詩同教務長、臺灣大學產學聯盟張守燕執行長。圖／默克提供

首屆默克年輕科學人獎，獎勵創新永續的卓越研究成果，並促進產學接軌。圖／默克提供

全球領先的科學與科技公司默克，與科學研究領域的專家國立臺灣大學合作，在台首度舉辦默克年輕科學人獎，鼓勵年輕科學人在化學與生物領域，對社會與人類做出貢獻的卓越研究成果。此獎項由默克生命科學事業體、國立臺灣大學生物技術研究中心與化學工程系主辦，臺大國際產學聯盟協辦，並於5月14日在國立臺灣大學鄭江樓舉辦頒獎典禮。活動當天除了獎項的評選與頒發外，為幫助年輕科學人與產業接軌，主辦單位也特別安排簡報技巧課程與職涯分享講座，幫助年輕科學人致力於研究的同時，也培養職涯發展所需的重要能力。

台灣默克生命科學事業體陳委承總經理表示：「一直以來，默克作為科學社群最堅強的後盾，除了提供優質的產品幫助科學人獲得精準正確的研究成果之外，我們也致力於年輕科學人才的培養與科普教育的推廣。很開心在第一屆默克年輕科學人獎，看到許多卓越的研究成果，不僅展現了台灣科學社群生機盎然的活力，也很期待未來能有更多優秀的科學人加入業界，與默克一起用科學與科技推動人類發展。」

國立臺灣大學丁詩同教務長表示：「國立臺灣大學培育許多優秀的年輕科學家，於基礎生物、化學、農學和醫學等領域有亮眼表現。這一次透過與默克生命科學事業體共同舉辦年輕科學人獎，鼓勵和支持台灣年輕學生在生物和化學的研究，必能更激發年輕學生的科學研究潛能。」另外，國立臺灣大學生技中心沈湯龍主任也補充說明：「這一次的年輕科學人獎更深化了人才培育，並且擴展到全台灣年輕學子，展現出默克產學合作和鏈結的高度。」

本年度默克年輕科學人獎主要徵集生物與化學兩大領域的研究成果，主題包含：綠色化學、藥物化學、奈米材料、疾病機轉、精準醫學與再生醫學等，囊跨近年來化學與生醫領域的重要發展趨勢。一共吸引了來自34個單位，將近240組研究報名。在本次賽事中，也展現出台灣年輕科學人的綠色永續思維、跨域創新能力，以及對社會趨勢的關懷。例如：廢豬肉的循環再利用，以達到循環經濟的減廢與再生目標；結合時事，在新冠肺炎病毒檢測晶片、CAR-T 細胞療法、空氣懸浮粒對肺部健康的影響，都有令人耳目一新的成果；此外，在賽中更看到科學人在海洋科學與醫學的跨域結合，提煉並分析珊瑚中的有效成分，應用於醫學領域，測試防止新生血管的功效。 除了研究獎項評選之外，為幫助年輕科學人探索職涯發展，默克也於活動中安排簡報技巧課程，並邀請包含台灣默克集團董事長李俊隆博士、永悅健康股份有限公司陳俊嘉執行長、崇越科技股份有限公司林志豪總經理、國立臺灣大學醫學系黃韻如教授與國立陽明交通大學應用化學系陳俊太教授等業界講師與專家學者，向與會者分享不同領域在學界與業界發展的職涯經驗與心得分享，幫助科學人更了解未來職涯發展的可能。