台灣國際水週 10月登場 早鳥優惠至5月底

致力環境永續 搶攻新時代「水」商機

今（2022）年最受矚目的水資源產業盛會「台灣國際水週（TIWW）」，將於10月13至15日在台北世貿一館登場，展覽主題聚焦水再生循環及永續利用，匯集上、中、下游產業鏈，完整呈現「水」管理解決方案。外貿協會表示，展覽現正受理報名，早鳥參展優惠則只到5月31日，鼓勵業者即刻報名，布局新世代水資源商機。

珍惜自然資源，追求環境永續發展已成全球共識；今年世界地球日即以「投資我們的星球（Invest in our planet）」為主題，呼籲全球政府及企業推動並落實ESG（環境、社會、治理）政策，實踐永續發展的「綠色經濟」。

水是人們賴以為生的重要自然資源之一，更是經濟發展的基礎；然而隨著氣候變遷、全球經濟發展加速，人民用水需求增加，看似源源不絕的水資源，正逐漸面臨匱乏危機。根據世界資源研究所（WRI）指出，全球近1/3人口生活在「高度缺水」的地區，情形如未獲改善，據聯合國（UN）預測，至2050年生活在缺水地區的人口比例將逾1/2。

其中，臺灣由於地狹人稠、降雨區域與時間不均及工業用水量急劇增加等原因，被聯合國列為世界第18位缺水國家，為解決水資源不足問題，如何有效利用雨水、地下水等天然水資源，甚至利用海水淡化、再生水等「科技造水」，以減少對天然水的依賴，已成為近年來重要的課題。

此外，政府已編列新臺幣1,357億元特別預算用於水環境建設，並擴大再生水使用範圍。另預計於今年七月上路的「耗水費」，更將對使用再生水及海淡水或是投資節水設備的企業進行減徵，幅度最高達60%，期藉由政府與企業共同努力，降低缺水危機，打造優質水環境。

外貿協會強調，作為全臺唯一B2B水產業國際專業展，為洞悉產業趨勢，規劃6大「水循環與再生水處理區」、「輸送儲存與配件區」、「終端淨水與飲用水區」、「流體自動化與控制區」、「綠色基礎建設公共工程及周邊服務區」及「智慧水科技區」等展區，並舉辦多項周邊活動，包含一對一採購洽談會、新產品發表會及經濟部水利署主辦之水資源國際論壇等，促進參展商及買主交流，掌握商機。

展覽除臺北市政府工務局、工研院、泉溢電機、環盟國際、宮黛科技等產官學代表外，經濟部水利署、台灣機能水協會及台灣環保暨資源再生設備工業同業公會等亦組團參展，歡迎相關業者共襄盛舉。貿協表示，展覽推出早鳥優惠至5月底，攤位有限，請儘早請至展覽官網（www.taiwanintlwaterweek.com ）報名。