東捷資訊Q1 EPS 0.72元 營運面審慎樂觀

東捷資訊（6697）日前公布2022年Q1財報，營收達新台幣4.38億元、營業毛利0.5億元、毛利率11.37%，每股盈餘（EPS）為0.72元。東捷資訊表示，將持續聚焦智慧製造，雲端應用與企業資安等趨勢商機，客戶整體需求結構與公司營運依舊穩健，對今年整體展望審慎樂觀。

根據Global Information, Inc.預估，至2026年全球雲端基礎客服中心將以25.3%的年複合成長率增長，從2021年的140億美元到2026年433億美元規模，顯見強勁成長趨勢。

看準雲端平台服務為智慧製造、AIoT、智能客服等應用整合重要關鍵，與企業因疫情加速升級客服配置需求，東捷資訊結合多年雲端建置，以及長期深耕企業資訊服務委外（ITO）與業務流程委外（BPO）之堅強實力，為客戶提供智能客服解決方案，讓客戶在不必花費大量預算成本，以語音智能機器人系統徹底解決企業客服進入旺季、人員短期招募不易痛點，並且能同時高效率服務多位客人；近期已為集團家電業等客戶完成系統建置，透過高效雲端作業環境，提升客戶體驗與滿意度，預計將可成為今年雲端與客服委外業務成長動能之一。

東捷資訊進一步指出，公司以多年服務多家跨國際客戶之豐富經驗，並深耕製造產業，以其專業顧問團隊從轉型事前評估到上線後的後續維運流程，不僅能為製造業打造完善的智慧製造願景與解決方案，面對日益嚴重的資安威脅，亦提供工控資安檢測／供應鏈資安合規服務，幫助企業強化營運效率主動防駭，成為這波數位轉型浪潮中受客戶青睞的重要關鍵。目前除了協助既有客戶持續優化營運系統，以及實踐系統上雲規劃外，亦陸續收到不少企業詢問洽談轉型需求。

法人分析，看準企業面對疫情強化營運韌性需求暢旺，與企業永續ESG議題持續發酵，東捷資訊擁有協助企業在佈局雲平台、製造業迎向智慧製造、資安監控與合規服務、商業決策與企業戰情中心等完整解決方案，同時擁有資訊委外服務兼具客服委外服務經驗與專業顧問團隊之雙重優勢，公司今年營運發展值得期待。