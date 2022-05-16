InnoVEX 2022國內外新創團隊齊聚 展現創新動能

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）創新與新創展區（InnoVEX）將於5月24日至27日於台北南港展覽館一館四樓實體舉行，並同步以線上展虛實整合（Hybrid）的形式活力登場。外貿協會表示，InnoVEX 2022吸引14國195家新創團隊參加，透過充沛的創新能量，為科技生態系注入新創動力。

身為亞洲最具指標性的新創平台，InnoVEX匯集時代基金會創業育成中心（Garage+）、經濟部中小企業處、工業技術研究院、科技部等產、官組織設立主題館，鏈結臺灣新創團隊與全球資源，活絡新創生態系發展。Garage+主題館以「遇見全球創業之星」為主軸，期待透過創新的力量，創造更美好的人類生活。在國家發展委員會的支持下，Garage+專館精選來自AI、IoT、健康照護、綠色科技等領域共48家新創廠商參與，媒合國內外商機，共構創新未來。

同時，「經濟部中小企業處新創主題館」、「TREE 新創主題館」，以及「科技部產學新創主題館」則集結超80家頂尖新創團隊與新創公司，展出智慧綠能、智慧醫療、智慧生活、智慧農業、綠色科技、物聯網與大數據等領域的前瞻技術與解決方案，展現臺灣新創的無限可能。

除了主題館外，獨立參展的新創團隊實力亦不容小覷。顛覆傳統顯示表現的美國新創廠商 Leia Inc.運用光場（lightfield）技術提供使用者更真實的視覺饗宴，普及元宇宙概念於實際生活。來自加拿大的IC設計公司Boréas Technologies Inc.則將展出具專利的壓電驅動器技術平臺與可應用於可穿戴設備、智慧型手機、遊戲控制器的低功耗高清觸覺反應。

後疫時代下，科技賦能商務機會的重要性遽增，去年首次參展、屢獲好評的歐洲復興開發銀行（EBRD）今年再度參與，號召來自約旦、蒙古、希臘、科索沃、蒙特內哥羅、埃及、哈薩克等國的新創廠商於 InnoVEX 2022線上展展示電子商務相關產品，善用創新實力打破地域界線，搶佔全球商機。

義大利國家館由義大利經濟貿易文化推廣辦事處（Italian Trade Agency Taipei Office）籌組，將由 11個義大利新創團隊以前瞻AI解決方案，表現義大利堅實的技術底蘊，分享創新思維。

延續去年的高人氣，第二屆臺以創新高峰會（Taiwan-Israel Innovation Summit）將於5月25日下午3時30分以線上形式舉行，聚焦以色列新創團隊及與臺灣科技產業合作的成功經驗。由以色列創投平台OurCrowd管理合夥人Denes Ban講述以色列新創團隊如何發展國際市場，並由以色列新創Autotalks分享臺灣與以色列於新創領域的合作案例，展現齊打國際盃的無限商機；歡迎至臺以創新高峰會網頁(https://reurl.cc/M0kEdn )報名。