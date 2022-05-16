Moxa 推出新款強固型工業電腦，提升智慧交通運輸體驗

為追求更安全舒適的運輸體驗，鐵路業者皆積極布建先進的現代化交通系統，而系統穩固維運成為至關重要的一環。通過 IRIS 認證的鐵路通訊解決方案供應商 Moxa 四零四科技為協助客戶減輕維護負擔，推出堅固耐用的 V2403C 系列工業電腦，所有機型均符合 E1 Mark、ISO 7637-2 和 EN 50121-4 標準，是支援車載和軌旁應用的最佳利器。

多功能設計強化運輸基礎設施可靠性

奠基於 Moxa 深厚的高效能運算平台建構專業與豐富經驗，V2403C 系列電腦設計能在寬廣的操作溫度範圍內穩定運作，並可部署於要求高運算能力和可靠無線連接的惡劣環境中。V2403C 是絕佳的現場應用解決方案，搭載 Intel® Core™ i7/i5/i3 或 Intel® Celeron® 高效能處理器，並配備高達 32 GB RAM、一個 mSATA 插槽，以及兩個可熱插拔的 2.5 吋 SSD，以提供更多儲存容量。V2403C 體積輕巧，採無風扇設計，並且內建兩個可擴充 I/O 埠的 mPCIe 插槽，讓客戶能透過控制室中的多個顯示器，進行狀態監控和即時控制。

堅固耐用，可於惡劣的操作環境中穩定運作

鐵道旁與車載應用需要具絕佳擴充性的電腦，以便將感應器、攝影機，以及 Wi-Fi 和行動通訊設備連接起來；還必須能透過和緩停機（graceful shutdown）機制，處理引擎啟動和停機時產生的「污電力（dirty power）」，以便維持系統穩定性，並提高電池使用壽命。Moxa V2403C 電腦符合 E1 Mark、ISO 7637-2 和 MIL-STD-810G 標準，即便在交通運輸應用常見的衝擊和振動下，也能維持正常運作。

此外，Ｍoxa V2403C 電腦符合 EN 50121-4 標準，是鐵道旁應用的理想選擇。為提供可靠的運輸服務並確保乘客的安全，V2403C配備電源點火控制功能，避免設備因電源不穩定而當機或受損。V2403C 系列的優點包括堅固耐用的高效能設計、輕巧的體積、簡易的無線連接，以及經過強化的安全性，是關鍵任務型鐵道旁和車載應用的完美搭檔。

V2403C 系列產品特性

第七代 Intel® Core™ i7/i5/i3 或 Intel® Celeron® 高效能處理器

支援電源點火延遲功能，以便保護設備

可選配 TPM 模組，提升網路安全性

輕巧的設計、堅固耐用，還提供多個介面，便於進行無線擴充

符合 MIL-STD-810G 標準，可抵禦衝擊和振動

符合 E1 Mark* 標準，適用於車載應用

符合 ISO 7637-2 標準規範

符合 EN 50121-4 標準，適用於鐵道旁應用

備有多款 -40 至 70°C（-40 至 158°F）寬溫機型供選擇

通過 Microsoft Azure 和 AWS 認證，適用於 IoT 應用

V2043C 系列詳細產品資訊和技術規格，請瀏覽產品網頁；* 此新品預計於 2022 年第 3 季完成認證程序。