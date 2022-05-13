Lightsource bp攜手綠岩能源 啟動150MW漁電共生開發

全球太陽能開發管理領導企業Lightsource bp（5/12）宣布，將攜手綠岩能源在台共同開發裝置容量達150MW的漁電共生專案，正式進軍東亞市場。藉由與本土開發商合作及供應鏈在地化的策略，Lightsource bp 期盼透過其世界級的太陽能專業優勢，結合在地合作夥伴的經驗及知識，響應政府朝 2025 年太陽能建置量 20GW 的目標邁進。

Lightsource bp是由Lightsource與bp分別持股50%的合資公司，旨在透過創新的太陽能、智慧能源和儲能解決方案，為公營事業、私人企業、教育機構和農漁養殖等各大產業提供更多永續能源選項。自 2010 年成立以來，Lightsource bp已在18個國家開發約5.4GW的太陽能專案，目前在全球擁有逾 700 位員工，業務佈局橫跨EMEA（歐洲、中東與非洲）、美洲與亞太地區，目標2025年之前完成 25GW的太陽能專案開發。

Lightsource bp獲18億美元融資額度 持續佈局EMEA、美洲與亞太三大市場

Lightsource bp於2021年取得10間國際大型金融機構所提供的18億美元（約新台幣 512億元）信用及貿易融資額度，除了為Lightsource bp進軍台灣市場、業務擴展及策略執行提供助力，更加速其在 EMEA、美洲與亞太地區的部署。此次攜手綠岩能源，正式啟動 Lightsource bp 在台灣的第一批開發案，也意味著 Lightsource bp 全球版圖的最後一塊拼圖逐漸成形。

Lightsource bp執行長尼克·波伊爾表示，太陽能產業在亞太地區相當具有發展潛力，很高興能運用在全球累積的豐富經驗，攜手綠岩能源共同克服挑戰。圖/業者提供

Lightsource bp執行長尼克·波伊爾（Nick Boyle）表示：「太陽能產業在亞太地區具有相當發展前景與潛力。台灣目前有 95% 的能源需仰賴進口，容易受到外部因素影響，故能源供應的挑戰、永續能源發電的目標使台灣成為獨一無二的關鍵市場。我們很高興能運用在全球累積的豐富經驗，攜手綠岩能源共同克服挑戰。」

中華民國無任所大使暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示：「在推動台灣達成淨零排放目標的過程中，需要產業鏈、公私各界與社會大眾一同響應，共同推進能源、產業、生活及社會的全面轉型。其中，太陽能產業是台灣能源轉型藍圖中的重要一環，很高興看到 Lightsource bp 這樣世界級的太陽能公司能加入台灣能源轉型的行列，共同為2025年太陽能建置量 20GW 的目標努力。」

Lightsource bp 攜手綠岩能源開發漁電共生專案 年發電量可供4萬3千戶家庭用電

Lightsource bp 本次與綠岩能源合作開發的布袋專案裝置容量達 150MW，兼顧生態、經濟與環境平衡發展，將成為台灣最大的漁電共生專案之一。本專案預計於 2023 年 6 月開始動工，建置期間將創造逾 750 個就業機會。專案建成後每年發電量達 210,000MWh，相當於 4 萬 3 千戶的家庭用電，同時每年可減少約 13 萬 3,770 噸的二氧化碳排放量。

Lightsource bp 致力於協助台灣改善高度依賴能源進口的問題、透過太陽能專案開發及投資，創造更多就業機會，同時也期盼能造福案場周邊的環境與社區。於專案開發過程中，Lightsource bp 諮詢環境生態專家並向當地農漁業者取經，擬定出一套能讓多方受益的機制，包括為當地養殖戶提供約200 個魚塭，並且規劃儲水池及水循環系統以提升水質控管及養殖效率等。

bp再生能源發展部門資深副總裁大衛·安德森（David Anderson）表示：「再生能源擁有無窮的發展潛力，能透過許多的創新方案，解決工業與民生的用電需求。Lightsource bp 始終以穩健的步伐成長，我們希望能保持這樣的步調，持續朝著淨零碳排的目標前進。」