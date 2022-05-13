輝能結盟浦項 加速推進固態電池量產腳步

輝能科技今(13)日宣布與全球二次電池材料供應領導廠家浦項制鐵控股(POSCO Holdings)簽署合作協議，輝能將獲浦項制鐵控股逾千萬美元投資，藉由雙方合作開發電池材料，將對輝能2022年底次世代固態電池量產規劃所需的正極、負極及固態電解質材料有穩定的供應來源，成為加速推進固態電池量產的一大助力。

輝能指出，雙方合作協議，輝能科技將獲浦項制鐵控股投資，並建立長期的策略合作夥伴關係，將合作開發並製造符合輝能科技獨家固態電池要求使用之負極、正極及固態電解質材料，並基於材料開發之成果，雙方朝向優先供應協議的方向共同努力。此合作將提供浦項制鐵控股進入極具吸引力的固態電池市場的機會，同時確保輝能科技及其對客戶的供貨保證。

浦項制鐵控股鋰離子電池材料事業部負責人Kyungsub Lee(音譯：李敬燮)表示：「透過與像輝能科技一樣具創新能力的公司合作，達成擴展二次電池市場(secondary battery portfolio)布局，同時強化於次世代電池的市場競爭力為浦項制鐵控股一直以來的目標。」

浦項制鐵控股於今年二月與一家韓國固態電解質材料製造商JK共同成立名為「POSCO JK Solid Solution」的合資公司，並計畫於今年下半年開始量產固態電解質。此外，為布局於北美地區關鍵電池材料之供應鏈，浦項制鐵控股旗下負責電池材料生產之子公司浦項化學（POSCO Chemical)也宣布與一家世界級車廠北美成立合資公司之計畫。

輝能科技執行長暨創始人楊思枏表示：「此合作強化雙方於全球電池價值鏈中的領導地位。隨著全球電動車電池需求快速增長，確保高品質及穩定的正負極材料供應將會是全球電池廠的關鍵課題。能與像浦項制鐵控股這樣擁有強大的正極及負極生產能力等完整的原材料供應鏈的巨擘合作無疑是輝能於2022年底開始量產固態電池計畫的定心丸。與此同時，輝能的客戶也將受益於浦項制鐵控股源源不絕的上游電池材料供應，享有輝能穩定的供貨來源保障。」

此一協議是輝能科技繼今年稍早與Mercedes-Benz簽訂技術合作協議，共同發展次世代電池技術，以及與台灣換電技術暨電動機車領導品牌廠Gogoro攜手開發固態電池導入Gogoro電動機車，打造全球第一顆電池交換式電動機車固態電池原型後，今年上半年另一固態電池領域重要策略合作布局。