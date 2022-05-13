飛利浦真無線藍牙耳機Fidelio T1震撼登場

發源自荷蘭的百年品牌Philips飛利浦，近期將推出榮獲德國紅點設計大獎，高階真無線藍牙耳機Philips Fidelio T1，採用圓滑拋光金屬設計，搭配蘇格蘭Muirhead皮革裝飾充電盒，優雅外觀，展現有如精品般的設計工藝。

發燒友大力推薦 Fidelio專業調音技術一脈相承

Fidelio T1單體採用真無線藍牙耳機中罕見的圈鐵設計，由Knowles樓氏動鐵平衡電樞單體結合10mm大動圈單體與動鐵兩方優點，經由獨家聲學工程團隊專業調教，提供寬闊音場與細膩音質，無論流行歌曲還是古典音樂都能完整保留所有細節。

飛利浦Fidelio T1搭配蘇格蘭Muirhead皮革裝飾充電盒。圖/業者提供

多項功能專為行動生活打造

Fidelio T1搭載飛利浦 ANC Pro+功能，搭配隨附的Comply™海綿耳塞能有效阻隔外部噪音，最大降噪效果可達 -40dB，此外通話也有降噪技術支援，透過多個麥克風與專屬演算法降低環境噪音，呈現清晰的通話音質，連惱人的風切聲也不在話下。

Fidelio T1搭配充電盒使用能提供48小時∕34小時（降噪關閉∕開啟）的連續播放時間，IPX4等級防水可以防潑濺抗汗水，帶來更加便利的智慧生活。

飛利浦TAT2236無線藍芽耳機。圖/業者提供

打磨細節創造流暢使用者體驗

Fidelio T1同時支援LDAC、AAC等多種藍牙編碼，無論Android手機還是iPhone都能完全釋放耳機潛力，提供絕佳的音質表現，搭配飛利浦耳機應用程式使用，簡單直覺的操作系統能為使用者簡化一切麻煩。

多樣化產品，為不同需求而生

飛利浦將陸續推出其他三款規格不同的真無線藍牙耳機，為不同的使用族群提供多樣化選擇，TAT5506擁有抗噪Pro功能以及IPX5等級防水認證，打造舒適聆聽空間的同時更不用擔心汗水或是雨淋；TAT2236採用非耳塞式設計，能減輕久戴對耳道產生的疲勞，12mm大單體帶來更為震撼的低頻；TAT1207體積小巧能放進任何褲子的口袋，音質表現清晰均衡還有IPX4防水可靠又便利。多款新品於各大銷售通路均有販售。