第二屆5G Craft菁英挑戰賽5月31日截止報名

加強5G通訊應用的廣度與深度，經濟部工業局舉辦的第二屆5G Craft菁英挑戰賽5月31日截止報名。為促使5G相關產業掌握多元應用環境，找出殺手級應用，本屆菁英挑戰賽開放企業間共同組隊參賽，在競賽輔導培訓期間，參賽團隊除了可使用主辦單位提供的5G開放架構專網試煉環境，還能接受專家導師技術輔導，各項作品經過5個月時間進行實作與優化，由評審團選出三大領域優勝團隊，歡迎產業菁英踴躍報名，將創意變成實際解決方案。

「5G Craft菁英挑戰賽」競賽主軸涵蓋5G系統軟體、5G Arena、5G智慧娛樂三大領域，藉由「場域出題、產業解題」模式，有效引導應用需求業者，與電信設備商、終端設備商、應用平台、新創以及系統整合服務等連結，讓創意概念有機會商轉落地。

為5G Craft菁英挑戰賽暖身，主辦單位經濟部工業局今年4月分別在高雄、台北、桃園舉辦三場「5G應用服務共創研討暨交流會」，以5G開放架構專網為核心，針對育樂展演、智慧製造兩大主題情境，邀請高雄流行音樂中心、雲達科技、明泰科技及資訊工業策進會，分享5G專網應用趨勢、案例與場域需求，並公布年度5G Craft之5G Arena競賽辦法，徵求產業、新創、學界組隊進行端對端實作測試及成果展示，驅動業者快速整合軟硬體及應用服務，共創5G開放架構專網應用新商機。

工業局電子資訊組副組長顏鳳旗表示，從4G推進到5G，眾人都說商機無限，然而從實際運作中發現，產業有許多層面問題要解決，無法一蹴可幾。工業局從場域端、系統端、設備端等面向，協助各領域業者爭取通訊技術世代變革的商機，其中尤其著重以科技應用場域的需求趨動5G產業良性發展。以去年5G Craft之5G Arena為例，匯集海科館、奇美博物館、華山文創園區、夢境現實館等場域需求，在台北數位產業園區（digiBlock）中5G外場實證平台實驗基地，引進2組國產5G專網產業旗艦團隊（富鴻網帶領鴻海、優達、泰雅等公司，辰隆科技帶領明泰、交大等），集結26個應用團隊共50家企業參與，投入實作5G專網創新應用開發，促使網通與應用業者能量整合，以應用校調網通產品的可靠度，提升國產5G方案商業化能力。

顏鳳旗期待第二屆5G Craft菁英挑戰賽將5G相關領域技術再加值，投入各種垂直應用，強化5G產業的軟、硬體研發與系統整合能量，進而提升5G產業的全球競爭力。

5G助攻，加速實現智慧製造場景

在智慧製造主題情境方面，廣達電腦旗下的雲達科技5G商務開發專員謝宜倩分享目前實績，在廣達工廠裡有兩條產線已部署雲達5G企業專網，一是自動化產線，應用包括虛擬安全圍籬、PCBA品質追溯及AR輔助作業；另一是機櫃組裝線，藉由AR可視化來進行產品測試，並將熟手的資深經驗轉換為AR SOP，協助新進人員執行安裝作業。為了讓5G專網的服務更加完備，廣達工廠仍有其他產線與工安相關需求有待挑戰，歡迎夥伴投入驗證各種5G的創意，一起開發智慧製造創新應用，把市場商機的餅做大。

明泰科技總技術室技術處長黃再裕指出，明泰工廠智慧化的需求包括虛實整合的數位工廠、M2M通訊的場域管理、無線人機介面的設備控制，以及AGV裝置的智慧化運作等，廣邀各界積極參與5G菁英挑戰賽，以強化5G創新應用服務的成熟度與完整性，加速實現智慧製造的場景。

回顧第一屆的競賽，明泰子公司辰隆扮演5G專網SI的角色，於5G外場實證平台導入明泰5G專網解決方案，加上產業組隊競賽，協助辰隆、明泰與新創、應用、軟體業的團隊跨領域串連、互相合作淬鍊，因為這些應用服務團隊在場域實證的即時回饋，讓明泰發現專網產品需要改進的地方，快速的解決一些問題，將產品往上提升一個層次，可以說5G菁英挑戰賽對明泰及辰隆的5G專網解決方案的優化成熟有很大的助益。

5G智慧育樂展演，創造影視音產業無限可能

連結大頻寬高畫質影音技術、顯示載體（如：螢幕、投影、眼鏡）的5G超寬頻影音等育樂展演應用，是本屆5G Craft之5G Arena的另一項主題情境。高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐表示，高流結合5G技術推出各式新型態流行音樂展演節目內容，成為高雄市5G AIoT的重點新創產業實驗場域。在國內相關產業尚未有嶄新的應用出現以前，目前高流場地擁有5G專網的環境，除了可以運用在影像製作與傳輸之外，未來也可為演唱會影音體驗進行加值，創造稀缺性的應用服務。期待各界高手組隊，發揮眾人的想像力，運用高流的5G專網導入應用服務的實作，發展出更多展演應用與創意服務的樣貌。

5G Craft菁英挑戰賽報名詳情可上官網查詢：https://5g-craft.com.tw/