Noname Security成立台灣辦事處 擴展亞太市場

陳郁汶將擔任台灣區總經理，負責台灣市場的開發

隨著亞太地區業務持續增長，全面且完整主動式API安全平台領導廠商 Noname Security 宣布正式成立台灣辦事處，由陳郁汶出任台灣區總經理，負責本地市場的拓展。

Noname Security台灣區總經理陳郁汶擁有10年以上豐富的專業產業經驗。曾任職於A10 Networks與Hewlett Packard Enterprise等公司，帶領業務團隊在政府、教育等領域成功累積廣大的用戶群。爾後陳郁汶直接向Noname Security亞太區業務副總裁Lim Pun Kok報告。

Noname Security亞太區業務副總裁Lim Pun Kok指出，Noname Security正致力提升其在亞太地區的能見度，以滿足全球企業不斷增長的需求，協助企業更輕鬆管理部署API的相關風險，「我們很高興能進入台灣市場。資訊安全對企業營運、策略和財務影響重大，因此，台灣企業必須努力提升防護力，陳郁汶擁有豐富的產業經驗，委任她帶領台灣業務團隊代表我們朝正確方向邁出的第一步及進入台灣市場的決心。」

Noname Security亞太區業務副總裁Lim Pun Kok。

API需求持續攀升，企業面臨的API安全事件也將與日俱增。根據Gartner報告，2022年API將成為Web應用程式的主要攻擊媒介，表示保護API安全將成為企業組織的重要考量。

陳郁汶表示，使用API推動數位轉型的企業正迅速增加，有些計畫更加入API的運用，例如公有雲服務、開放銀行、行動醫療和新業務與開發者生態系統等。超過80%的Web流量都仰賴API，因此，企業必須認真看待API的安全問題，「在某些情況下，API是毫無安全性可言，有些安全性則是不合時宜。企業若要長久且永續發展，就必須將安全基礎架構現代化，以符合當代的規格與要求。Noname Security可以協助企業，在攻擊發生前就提供API基礎架構的保護。」

為了強化台灣市場的產品與服務，Noname Security台灣辦事處同時也聘請同時是資訊科學家與教育家，也是國立台北商業大學現任校長的張瑞雄博士擔任公司顧問。

Noname Security已獲得C輪募資1.35億美元，該公司目前估值達10億美元。Noname Security能即時保護API，並在遭受攻擊前偵測到弱點和錯誤配置；Noname Security也是唯一一家能提供API安全狀態管理與API執行環境安全性，並保護API開發生命週期的公司。該公司提供多種產品與服務，幫助企業利用API發展業務。

Noname Security全系列產品授權由台灣的網路安全整合解決方案供應商逸盈科技(NETFOS)正式代理，逸盈科技以技術服務為導向長期耕耘網路及資安市場，優異的產品專業服務與技術能量，可望持續提供台灣地區經銷夥伴與用戶最完整的解決方案及支援，為台灣API經濟注入新的活力。逸盈科技創立於2004年，不僅提供售前支援與技術服務，亦提供零售商夥伴專業諮詢服務，幫助他們為客戶提供最佳解決方案。

關於Noname Security

Noname Security是唯一一家對API安全性採取全面且主動做法的公司。Noname與20%《財星》全球500大企業合作，合作範圍涵蓋整個API安全性的三大支柱—狀態管理、執行環境安全性與API 安全測試。Noname Security是私人控股公司，總部位於美國加州帕羅奧圖，並在以色列特拉維夫和倫敦設有辦事處。更多資訊，請造訪https://nonamesecurity.com/ 。