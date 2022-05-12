高頻通訊趨勢 是德推全新信號產生器

5G、6G、衛星通訊和雷達等新興通訊應用的蓬勃發展，推升市場對訊號測試儀器的需求。全球測試儀器領導商—是德科技（Keysight Technologies Inc.），日前推出全新M9484C VXG微波信號產生器，以前所未有的創新設計，實現更高頻率、更寬頻寬和多通道應用，滿足最新與不斷演進的通訊標準測試要求。

現今許多5G新興行動通訊、6G研究、衛星通訊和雷達應用，均使用寬廣的頻率範圍，最高可達毫米波頻譜；且這些新興應用採用空間分集、空間多工和波束成形等複合式天線技術，以提供實現高傳輸速率和穩健通訊所需的分集、多工和天線增益。

是德科技全球信號產生器市場經理徐正平表示，測試這些新興應用時，不僅信號產生器要能產生超高頻寬的毫米波信號，也可能需要多台儀器來滿足多通道、多天線量測等複雜的測試情境，而全新M9484C VXG的創新設計，卻能一台抵多台，讓客戶透過單一儀器，即可進行精準且可重複的多通道量測，讓客戶降低測試系統配置的複雜性，同時符合最新和不斷演進的標準測試要求，實屬前所未見。

徐正平指出，該機型具備多項即時功能，搭配V3080A向量信號產生擴頻器，涵蓋9 kHz至54 GHz的頻率範圍，並大幅擴展到110 GHz，可在單一儀器中提供高達5 GHz的射頻頻寬和低相位雜訊，並支援多天線測試應用，而每個射頻通道可模擬8個不同的信號，並適時改變各信號發射頻率與輸出功率，一台儀器最多可模擬32個信號，大幅簡化了複雜的接收器測試情境。此外，該機以單機方法簡化多機解決方案的量測設定和複雜的校驗程序，以節省時間，並減少改變設備配置和布線時很容易發生的量測誤差，並使用全新DDS架構，可消除傳統類比I/Q調變器常見的信號缺損，大幅降低工程師測試負擔。

VXG可根據需求，選擇所需頻率與頻寬，日後還可升級，以因應目前與未來的各種應用，保障儀器的投資。若想進一步了解是德科技是採用哪些先進技術開發新一代M9484C VXG 向量信號產生器，可參加「簡化5G測試」線上研討會，相關連結如下: https://connectlp.keysight.com/LP=33340?elqCampaignId=20610K

另外，是德科技針對5G測試有一系列線上研討會，近期將在5月18日舉辦5G 技術日第二部—最佳化gNB效能，詳細資訊與報名網址：https://connectlp.keysight.com/LP=34791?elqCampaignId=21426?utm_source=Kcom&utm_medium=Web&utm_campaign=TWWebinar%20