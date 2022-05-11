支付工具太多？俏媽咪一招縮短結帳時間

導入多元支付雲端平台，提升員工50%工作效率

成立超過20年的俏媽咪親子生活館，在桃竹地區擁有三間超過百坪寬敞的賣場，是親子家庭絕佳的購物場域。2020年疫情發生之初，悄媽咪親子生活館的消費者主動要求使用無接觸支付，為因應客戶需求，俏媽咪開始導入各種支付工具，但因不同銀行之信用卡使用不同的結帳工具，在導入臺灣雲市集中的「中華電信多元支付雲端平台」之前，收銀台至少需放置五台不同的支付設備，結帳流程混亂，急需整合。

俏媽咪親子生活館經理楊裕黃分享，透過原合作系統商推供訊息，了解到政府推出臺灣雲市集平台，每家企業最高補助3萬元，於是，透過臺灣雲市集選購「中華電信多元支付雲端平台」，導入後，俏媽咪實體店面的收銀台現在只有一台多元支付機，任何Pay都能完成結帳，即使是新進的收銀員工不熟悉支付工具，經短暫訓練後，也能很快就駕輕就熟的操作，更可以縮短1/3的結帳時間。俏媽咪親子生活館楊裕黃更開心地分享，3年前俏媽咪開始推出網路購物，由於各個網路購物平台的對帳系統是獨立的，我們財會人員每到月底要花3至5個工作天整理帳務，現在導入「中華電信多元支付雲端平台」後，財會人員的工作時間可以減少一半以上。



在桃竹地區擁有三間超過百坪寬敞的賣場的俏媽咪親子生活館，導入臺灣雲市集平台中的應用系統，讓櫃檯人員減少一半結帳時間，也讓財會人員減少工作時間一半。圖／俏媽咪親子生活館提供

俏媽咪算是國內蠻早導入行動支付的零售業者，面對不同支付平台對帳是一項挑戰，「中華電信多元支付雲端平台」採用行動通訊傳輸，不用拉線就可以把各支付平台系統進行整合，且在交易完成後，後台提供完整的交易記錄，還能對接金融機構的金流系統，俏媽咪的帳務人員可以每天到後台看到當天各種不同支付工具的交易狀況或過往的交易紀錄，每天都可以快速掌握店內的整體銷售狀況。

零售業也要重視資訊安全與交易安全

俏媽咪親子生活館楊裕黃說，導入「中華電信多元支付雲端平台」還有一項好處，我們在不同電商平台皆有專門的客服人員，導入系統後，當客戶遇到支付問題時，客服更可簡單輕易地回覆客戶問題。當初決定選購中華電信，俏楊裕黃認為「資訊安全」很重要，雖然數位化是世界潮流，但確保消費者個資和交易安全也是悄媽咪最重視的環節，因為俏媽咪的客戶層都是爸爸媽媽小孩，過去堅持把關商品的品質和安全，現在支付交易採用數位化，也秉持過往的理念重視交易安全，因此，這次跟中華電信和臺灣雲市集合作，也是在考量「資訊安全」後，才安心導入此數位工具，透過多元支付工具改善俏媽咪親子生活館營運問題，大幅提升員工50%工作效率。

臺灣雲市集即日起開放第二波數位點數補助

今年經濟部中小企業處為持續協助中小微型企業提升數位競爭力，臺灣雲市集（https://www.tcloud.gov.tw）補助對象除中小企業外更擴及稅籍營利事業之小微型企業，再者，除工商憑證、企業負責人手機認證外，並新增「企業負責人自然人憑證認證」方式，讓更多中小微型企業跨出數位轉型的第一步。

臺灣雲市集將於111年5月12日開放第二波數位點數補助，每家最高補助3萬點（1點=新臺幣1元），企業可於「111年度補助專區」以自付款與點數補助比例1:1方式進行選購，也就是您出一半、政府幫您出一半，請各位老闆把握機會申請，跟著臺灣雲市集邁向數位轉型。