千如電機與臺北大學簽訂「元宇宙概念運用」產學合作專案

千如電機與臺北大學於5月9日在臺北大學三峽校區商學院會議廳舉行「元宇宙(Metaverse)概念運用」專案簽訂儀式，由臺北大學校長李承嘉教授與千如電機創辦人徐明恩董事長共同主持並代表合作雙方簽約。隨即舉行第一次專案會議，由商學院院長陳宥杉教授主持，專案主持人電子商務中心主任黃旭立教授代表臺北大學研究團隊報告第一期研究計畫，執行期間自民國111年6月1日起至民國116年5月31日，進行為期五年的產學合作計畫。

計畫執行期間，將透過定期開會與討論探索元宇宙市場與新商業機會，亦規劃邀請外部專家以講座或座談會形式進行，期望更多元化討論激盪出新發想，並鼓勵商學院教師提出與AI、Big Data與元宇宙相關主題計畫申請，可進一步與教師簽訂「個別執行專案」合約。

2022.5.9千如電機與臺北大學團隊合影。

徐明恩董事長相當看好元宇宙的未來發展，相關概念產品不僅用於娛樂產業，亦在醫療、教育業可以有效應用，此次與臺北大學簽訂「元宇宙概念運用專案」之產學合作計畫，讓電子商務、資訊管理、數位行銷領域之專家學者，組成團隊研究新興科技在新世代生活的無限發展機會，並透過產學合作為千如培養出第二代的科技與創意產業之人力，提升公司的研發與創新能量。

臺北大學校長李承嘉教授於簽約儀式中，提到為期五年的研究計畫需要以長期默契來創造新的契機，並且特別說明學校較為缺少的是校辦企業，藉由此次合作，為將來臺北大學培育校辦企業打造良好的基礎。

此外，千如電機與臺北大學雙方的合作領域，跨越商學院與電機資訊學院，結合電資學院的科技研究和商學院的商學基礎，形成一個長期的合作關係，有利於臺北大學和千如電機雙方未來發展。校園扮演培育科技創新人才的重要角色，透過產學合作方式，培育未來科技創新研發菁英；千如因應未來產業趨勢擴大開發新興市場，期望廣納優秀人才加入千如電子集團大家庭，也是雙贏局面。