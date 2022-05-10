投資愛地球 柏瑞投信攜手奇美實業共同植樹

國內最早推動ESG投資概念的柏瑞投信，日前（4/28）與奇美實業合作共同在台南「奇美綠電園區」植樹，以實際行動愛地球。柏瑞投信發言人暨行銷企劃處主管張靈靈表示，奇美把「閒置用地」開發為「綠能園區」是件很有意義的事，與柏瑞一直推動ESG投資，發揮投資影響力的理念相合。

柏瑞投信善盡資產管理業者的社會責任，聚焦於用「投資愛地球」的專業領域，也期待與更多不同產業、理念相同的夥伴相互合作，一起成為ESG領域各面向的倡議者。奇美實業長期關注友善環境與能源永續發展的議題，以具體行動傳達對環境保護的重視。

ESG企業跨界合作，造林減碳愛地球

奇美實業行政總處副總經理暨發言人陳世賢表示，奇美實業特別將座落於台南善化的閒置工廠用地轉型為「奇美綠能園區」，以「樹電共生」為核心理念，透過綠色工法且全區保留超過22,000棵樹，設置裝置容量達15MW、年發電量2千萬度的地面型太陽能電廠，成就同時具有綠電、綠樹、綠意，與自然環境共生的最美「療癒電廠」，年減碳效益達12,000公噸。

有鑑於「全台最窄省道」台27線六龜、大津路段拓寬工程，私人土地上的雨豆樹因道路拓寬無法繼續養護，柏瑞投信也攜手奇美實業，透過兩家ESG企業共同拯救雨豆樹、並在「奇美綠能園區」延續雨豆樹生命的方式，一起「造林減碳」成就別具意義的志業願景。張靈靈說：「這兩棵雨豆樹是省道搶救下來的瀕危老樹，藉著重新栽種在綠能園區，賦予新生永續、減碳造林，很有意義，也很開心柏瑞能夠有份！」

領航ESG趨勢 用投資愛地球

柏瑞投信在台灣為ESG投資先行者，領先同業呼籲「用投資愛地球」，創新推出ESG家族產品、投入ESG教育資源、舉辦大型永續投資論壇，亦投入資源製作ESG小學堂教育影片、台灣首家發行「洞悉ESG」趨勢觀察報告，在疫情肆虐期間，又率先同業推出「ESG夯什麼」、「永續E點靈」的系列影音內容，在在顯示柏瑞耕耘ESG永續投資不遺餘力。

榮獲《亞洲資產管理雜誌》2022台灣「最佳ESG經理人」（Best ESG Manager）的柏瑞投信，近年來在推動ESG投資愛地球的努力有目共睹，不但獲得多座國際獎項的肯定，更創新推出ESG相關產品，彰顯出柏瑞投信一直以來在永續投資領域的耕耘與付出。

在ESG投資領域，柏瑞投信除了承襲集團－柏瑞投資在永續投資的指引方針和投研能力，更長期善盡身為社會公民的責任，致力於企業公益和社區發展。在新冠疫情期間，柏瑞投信和世界展望會合作，發起包括「搶救印度、抗擊疫情」的醫療物品捐贈，以及捐贈口罩給印度家庭的國際社會救助活動。

張靈靈說：「ESG越來越受重視，但投資人可能不知道什麼是ESG、或是我怎麼選好的ESG投資標的？這方面也是我們會持續努力教育的。」