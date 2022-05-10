投資愛地球 柏瑞投信攜手奇美實業共同植樹

柏瑞投信總經理董俊男和奇美實業行政總處副總經理暨發言人陳世賢與當天出席同仁共同捲起袖子、拿起鏟子、澆水，當一日快樂農夫。 圖／柏瑞提供

國內最早推動ESG投資概念的柏瑞投信，日前（4/28）與奇美實業合作共同在台南「奇美綠電園區」植樹，以實際行動愛地球。柏瑞投信發言人暨行銷企劃處主管張靈靈表示，奇美把「閒置用地」開發為「綠能園區」是件很有意義的事，與柏瑞一直推動ESG投資，發揮投資影響力的理念相合。

柏瑞投信善盡資產管理業者的社會責任，聚焦於用「投資愛地球」的專業領域，也期待與更多不同產業、理念相同的夥伴相互合作，一起成為ESG領域各面向的倡議者。奇美實業長期關注友善環境與能源永續發展的議題，以具體行動傳達對環境保護的重視。

ESG企業跨界合作，造林減碳愛地球

奇美實業行政總處副總經理暨發言人陳世賢表示，奇美實業特別將座落於台南善化的閒置工廠用地轉型為「奇美綠能園區」，以「樹電共生」為核心理念，透過綠色工法且全區保留超過22,000棵樹，設置裝置容量達15MW、年發電量2千萬度的地面型太陽能電廠，成就同時具有綠電、綠樹、綠意，與自然環境共生的最美「療癒電廠」，年減碳效益達12,000公噸。

有鑑於「全台最窄省道」台27線六龜、大津路段拓寬工程，私人土地上的雨豆樹因道路拓寬無法繼續養護，柏瑞投信也攜手奇美實業，透過兩家ESG企業共同拯救雨豆樹、並在「奇美綠能園區」延續雨豆樹生命的方式，一起「造林減碳」成就別具意義的志業願景。張靈靈說：「這兩棵雨豆樹是省道搶救下來的瀕危老樹，藉著重新栽種在綠能園區，賦予新生永續、減碳造林，很有意義，也很開心柏瑞能夠有份！」

領航ESG趨勢 用投資愛地球

柏瑞投信在台灣為ESG投資先行者，領先同業呼籲「用投資愛地球」，創新推出ESG家族產品、投入ESG教育資源、舉辦大型永續投資論壇，亦投入資源製作ESG小學堂教育影片、台灣首家發行「洞悉ESG」趨勢觀察報告，在疫情肆虐期間，又率先同業推出「ESG夯什麼」、「永續E點靈」的系列影音內容，在在顯示柏瑞耕耘ESG永續投資不遺餘力。

榮獲《亞洲資產管理雜誌》2022台灣「最佳ESG經理人」（Best ESG Manager）的柏瑞投信，近年來在推動ESG投資愛地球的努力有目共睹，不但獲得多座國際獎項的肯定，更創新推出ESG相關產品，彰顯出柏瑞投信一直以來在永續投資領域的耕耘與付出。

在ESG投資領域，柏瑞投信除了承襲集團－柏瑞投資在永續投資的指引方針和投研能力，更長期善盡身為社會公民的責任，致力於企業公益和社區發展。在新冠疫情期間，柏瑞投信和世界展望會合作，發起包括「搶救印度、抗擊疫情」的醫療物品捐贈，以及捐贈口罩給印度家庭的國際社會救助活動。

張靈靈說：「ESG越來越受重視，但投資人可能不知道什麼是ESG、或是我怎麼選好的ESG投資標的？這方面也是我們會持續努力教育的。」

文 蔡淑芬

工商時報