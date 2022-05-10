叡揚資訊獲BMC Software亞太區最佳合作夥伴

從數十個合作夥伴中脫穎而出，引領客戶數位轉型，降低人為操作錯誤

叡揚資訊榮獲全球企業管理解決方案領導廠商BMC Software評選為2022年亞太區企業批次排程解決方案（Control-M）最佳合作夥伴。叡揚資訊憑藉其優異的專業顧問與技術團隊以及客戶的強力推薦，從亞太區數十個合作夥伴中脫穎而出，獲得BMC Software的高度認可。叡揚資訊長期致力於提供企業資訊服務，提升企業競爭力，引領客戶在數位轉型的浪潮中，持續創新與轉型，客戶橫跨金融業、科技業、電信業、教學醫院及政府部門，為企業最信賴的合作夥伴。

叡揚資訊Control-M（企業批次自動化）服務團隊成立超過15年，服務逾50個大型企業，橫跨企業多個核心系統，包含:帳務、信用卡、資料倉儲、資料交換/分析、大數據、企業資源規劃（Enterprise Resource Planning）等，每天執行超過數萬個批次作業，大幅降低人為操作錯誤，協助企業將人力資源專注投入於核心價值中。

「此次獲獎肯定了叡揚資訊長期以來強化專業技術、以客戶需求為中心的努力，我們將秉持著十多年來的專業服務熱忱，因應趨勢持續推出滿足企業需求的方案與服務，偕同客戶繼續朝向數位轉型的旅程前進。」叡揚資訊系統事業處副處長黃駿逸表示。 叡揚資訊長期關注最新技術與資訊發展趨勢，持續深耕台灣市場，深入滿足各產業客戶的需求，期望透過多樣的資訊整合解決方案以及專業顧問服務，讓台灣各產業以及不同規模的企業，都能夠更彈性選擇最適合的IT解決方案，與叡揚資訊攜手共創未來。