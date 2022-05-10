台肥金旺特43號複合肥料搭配活力磷寶促進旺欉、產量高

蘆筍正值產季，新鮮美味料理簡單，口味鮮甜細緻，是極佳的健康食材，台肥有鑑於台南西港地區為高經濟作物蘆筍之專業栽培地，自去(110)年9月開始與蘆筍農友邱漢忠先生及方景玉女士進行「農友牌金旺特43號有機質複合肥料」（簡稱金旺特43號）推廣試驗。因應本期作氣候較為異常，植株生長初期降雨少、氣溫涼，當地普遍蘆筍栽培較以往根系弱、吸收活力差，台肥建議此時期施肥模式需轉為少量多次施用，以確保肥料不浪費，同時施用100%硫酸鉀配方的金旺特43號，才可即時供應喜硫的蘆筍植株生育所需。

農友牌金旺特43號搭配活力磷寶幫助植物根系生長。圖／台肥提供

本次合作試驗基肥及追肥皆施用金旺特43號，並與農友慣行使用的它牌肥料做比較，可看出金旺處理生長快、葉茂盛且健壯，筍莖粗多細少，2月中旬採收初期採收量達16.7公斤/分地/天，較對照組提升36%，至3月份產量更高達49公斤/分地/天，比對照組產量提升25%，且L級以上規格(直徑大於1.5公分)較對照增加25%，以市場收購價格換算，平均收成期間農友收益約可增加1,100元/分地/天。

活力磷寶促進開根旺欉改善幼苗大小株。圖／台肥提供

另外，由於栽培初期農友遇到蘆筍苗根系生長發育不佳的問題，此次透過生長期搭配台肥技轉藥毒所溶磷菌株所開發的「活力磷寶」，隨水淹灌使用，根灌兩次即看到展根效果，幫助土壤內磷肥溶出，促進植物根系生長及吸收，後續蘆筍生長勢強健，此次成果讓農友見證肥效，並對農友牌產品給予肯定與信賴。