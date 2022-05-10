奧義智慧參與第二屆尋找資安女婕思頒獎典禮

由科技部舉辦的 2022 GiCS「第二屆尋找資安女婕思競賽」於上週六（5/7）順利落幕，資安軟體大廠奧義智慧科技受邀出席決賽頒獎典禮，與科技部吳政忠部長等長官，一同見證新一代女性資安人才的卓越表現與成長，並贈送奧義智慧研發的《Cybercans：資安人生物語》資安桌遊予得獎隊伍。

尋找資安女婕思競賽旨在提供對資安技術有興趣與熱忱的學子們大展長才、相互切磋的舞台，並鼓勵更多優秀女性投入近年來人才需求急增的資安領域。競賽以資安闖天關及創意發想賽兩大主題進行，並分成高中職及大專校院兩個組別，累積吸引逾千名學生報名參賽。

奧義智慧科技作為我國自主研發技術的資安科技公司，成立至今協助國內資安人才之培育不遺餘力，從設立實習生計畫、支援資訊社群、研發桌遊教材到校園演講，持續且積極地投入大量資源，希望能為協助扶植下一代資安技術人員的成長盡一份心力。其中，本次提供作為前三名隊伍獎品的《Cybercans：資安人生物語》，便是結合了 Cyber Defense Matrix 概念、真實模擬攻防策略部署情境的桌遊，以趣味互動的形式帶領玩家熟悉框架與攻防技術，提升大眾資安意識。

繼去年指導北一女團隊奪冠後，今年奧義智慧指導的師大附中實習生團隊也再度過關斬將挺進決賽，並以如何強化車載系統資安防護為發想主軸，提出透過行為分析與多因素驗證等方式來達成駭侵行為偵測的方案，最終以亮眼的表現勇奪創意發想賽高中職組第二名。

奧義智慧亞太區總監鄭宗賢出席頒獎典禮表示：「感謝政府和主辦單位用心舉辦資安女婕思競賽，看到國內有這麼多對資安充滿熱情、也具有十足創意與技術實力的女同學參與競賽，真的非常感動也很榮幸能在場見證。奧義未來也會堅持投入人才培育，期盼與產官學各界攜手並進，為有意投入資安領域的優秀青年，打造能穩步成長、盡情發光發熱的舞台。」