WOOD TAIWAN DigitalGo線上展 至5月12日

2022台灣國際木工機械展（WOOD TAIWAN）DigitalGo從4月28日開展以來，至今已累積超過2,000參觀人次，線上展將於5月12日下午6時閉展，業者可把握機會，參觀線上展及參與各項精彩線上活動。

外貿協會表示，依據WOOD TAIWAN線上展參觀數據軌跡顯示，截至5月9日共有超過20國訪客上線參觀，周邊的線上活動也是商機鼎沸，開展首日搭配的木工機商機日洽談熱絡，其中來自日商Asahi Woodtec肯定本次視訊採洽，於疫情下仍能透過數位工具與台灣供應商進行線上洽談。本次採洽前5大買主國分別為印度、越南、馬來西亞、波蘭、泰國，洽談共辦理百餘場次，商機成果豐碩。

緊接登場的工廠直擊（WOODiscover Factory Tour），可謂本次最受歡迎活動之一，從5月2日起接連七天由參展商將產品及生產線帶到螢幕前，並於直播節目中直接與觀眾互動交流，各場次結束後影片可回播觀看，讓商機持續發酵。

另與「製造癮Podcast」首次合作推出的帶狀節目則採訪恩德科技、仕興機械、龍德機械、勝源機械及振蕭機械等指標參展商，透過訪談讓聽眾了解木工機械產業最新趨勢，包括生產過程更ESG、導入更多數位及系統整合等，如第二代接班的龍德機械張銀恭總經理於節目分享如何找尋木皮拼縫機利基市場，及開發紙箱成型機的過程。

世界級四面鉋木機領導廠商勝源機械則分享今年發表的uPower如何產出讓國外客戶驚驗的獨特波紋。展覽最後一天壓軸登場的木人堂（WOOD Insight）首集節目，邀請美國最大木工產業雜誌發行人Harry Urban分析北美木工機械市場。

WOOD TAIWAN由外貿協會及台灣木工機公會共同主辦，有關WOOD TAIWAN資訊，請上網（www.woodtaiwan.com ）查詢。