亞航公司籌建ATR型機能量再傳捷報 頃獲美國FAA認證

籌建ATR型機能量獲FAA認證，肯定亞航公司維修能量及專業能力

亞航公司(2630)自109年投入籌建ATR型機維修能量，完成台灣民航局能量申請程序後，於111年4月11日獲台灣民航局認證具備ATR 42-400/500及ATR 72-212A系列維修能量。隨即於111年5月4日向美國FAA提出能量申請，而後於111年5月6日獲得美國FAA認證，亞航公司也成為台灣第一家及目前唯一取得ATR型機維修能量之FAA認證業者。

自109年全球航空業雖受COVID-19 影響，國際客運量急凍，管理階層考量疫情後航空產業仍將持續成長，亞航公司應發展除波音B737及空中巴士 A320系列窄體客機以外之機型，經市場分析後，選定籌建ATR型機能量，獲得台灣民航局核准通過。為擴展國際市場，隨即向美國FAA提出能量申請，FAA基於亞航已通過台灣民航局嚴謹之能量驗證程序，快速完成審核通過亞航ATR 42-400/500及ATR 72-212A系列維修能量。在短短3天內迅速通過認證，足見FAA對亞航公司維修能量之肯定。

ATR型機為為法國航太（現空中巴士）與義大利飛機製造公司（現李奧納多）合資之飛機製造商ATR所製造的雙發渦槳民航機，載客數分為42人(ATR 42)、72人(ATR 72)，目前ATR型機已經出售超過1,000架。該型機潛在客戶包含國內及日本、韓國、越南、泰國、緬甸、印尼等國家均有航空公司使用ATR型機營運，於獲得美國FAA能量認證後，亞航公司將再向目標客戶國家之民航機關提出能量申請，積極爭取ATR型機維修市場。