「M-Trends 2022」Ｍandiant網路資安前端洞察與指導報告

現代網路威脅形勢嚴峻且範圍廣闊，目前與烏克蘭衝突相關的網路攻擊激增且蔓延擴散中。由於資安修補的複雜性，諸如「Log4Shell」危急且高滲透性的漏洞導致網路資安巨大風險，此外，網路犯罪分子亦正加速利用複雜的勒索軟體遂行勒索行動。

Ｍandiant持續努力且得到正向回應，在最新一期年度報告「M-Trends 2022」裡呈現，最重要的是，組織機構關心是否能更快檢測到攻擊？答案是肯定的。從2020年10月至2021年12月底全球平均停留時間（從陷入危機、入侵到被發現的時間）現為21天視為是巨大進展，低於上一年度報告的24天，然而，對高階攻擊者只需幾天時間即可達到攻擊目標，因此組織機構仍須隨時做好準備。

Mandiant北亞副總裁徐海國（Michael Chue）指出：「2022年M-Trends報告結論讓我們感到激勵，我們看到亞太地區的停留時間比去年從76天大幅減少到21天，但仍然會感到擔心， 雖然美洲和歐洲、中東和非洲地區Mandiant涉及勒索軟體調查的比例都略有下降，但亞太地區卻觀察到從12.5%到38%三倍的成長。」有鑑於此，十多年來M-Trends使命始終如一，徐海國強調：「我們以直接親臨前線的態度觀察研究，為網路安全專業人員提供網路攻擊者的最新活動概況與見解，以具體可行的專業知識與方案為後盾，在不斷變化的網路威脅環境中，保護並加強組織機構的網路安全防禦能力。」

「M-Trends 2022」報告彙整網路安全指標、見解和指導，包括：一、Linux惡意軟體規模數量上升：2021年在Linux最新跟蹤到有效惡意軟體家族增加到11%，2020年為8%。此外Linux有效的惡意軟體家族從2020年13%增加到2021年18%。二、網路增加更多威脅：去年開始跟蹤1100多個新的威脅參與者和700多個新的惡意軟體家族，總體跡象表明此趨勢會持續嚴重。

三、勒索軟體定位目標：出於經濟動機攻擊者越來越多使用勒索軟體瞄準虛擬化環境，並實施一些策略降低自身風險。四、多個威脅參與者協同工作模式：無論威脅參與者是分開或合作，調查發現有四分之一在同環境裡有多個不同威脅組織，預計此趨勢會增加。五、對調查範圍須既廣且深：有經濟動機的威脅組織對加密貨幣的礦工做部署，追蹤後發現在同環境存在兩個民族國家參與者，代表對調查範圍須既廣且深。六、資源配置錯誤後的相應防護措施：觀察將本地 Active Directory 與 Azure Active Directory 結合使用，以實現單一整合解決方案時，其配置錯誤而導致各種入侵危害須有措施進行保護。

Mandiant觀察2021年亞太地區13%的入侵時間超過三年，雖亞太地區的組織有深刻檢測能力，但最初未被檢測到入侵，會導致檢測到時已造成大量威脅。圖／Ｍandiant提供

再者，針對亞太地區之觀察與見解，停留時間與入侵檢測顯示停留時間60%入侵停留時間為30天或更短，其中60%（占亞太地區所有入侵的36%）在一周或更短時間被檢測到。在光譜與前幾年觀測結果類似，亞太地區停留時間表明一些入侵長時間都未被發現，Mandiant觀察2021年亞太地區13%的入侵時間超過三年。雖亞太地區的組織有深刻檢測能力，但最初未被檢測到入侵，會導致檢測到時已造成大量威脅。

「M-Trends 2022」報告調查勒索軟體百分比，亞太地區對勒索軟體調查從2020年的12.5%增加到2021年的38%。

此外，根據「M-Trends 2022」報告調查勒索軟體百分比，亞太地區對勒索軟體調查從2020年的12.5%增加到2021年的38%，勒索軟體勒索團伙繼續成功勒索軟體即服務模式，在網路犯罪裡橫跨整個攻擊週期參與各種專業技能蓬勃發展。亞太地區各組織應對勒索軟體及其勒索領域的最新發展保持警惕並與信任夥伴合作，以驗證系統安全性。